







閃電網絡是建立在比特幣之上的可擴展性解決方案，它允許用戶快速發送和接收小額比特幣，且幾乎不收取任何費用。簡單來說閃電網絡是比特幣網絡的二層解決方案。





閃電網絡將交易環節放在鏈下進行，只有最終的交易結果放在鏈上確認，從而提高比特幣網絡的交易效率，讓用戶能夠以更低的成本、更快的速度完成支付。













比特幣自身網絡每秒能夠執行的交易數量僅為 7 筆左右，現如今日常使用的電子支付每秒可執行交易數量達到上萬筆，比特幣自身網絡的支付體驗很差。而閃電網絡將交易環節放在鏈下進行，鏈上只進行結果確認，這大大提高了交易的速度。









比特幣的交易費用屬於競價模式，您需要為您每次的交易支付一定費用，而礦工會根據支付費用的高低選擇打包處理，支付費用高的交易會被優先打包處理，支付費用低的就會被放在後面再處理。這種模式不難看出，當比特幣網絡上發生擁堵，而您又想立即執行自己的交易，就需要支付更高的手續費。歷史上比特幣網絡平均手續費最高時達到 60 美元，而今年由於 Brc20 的熱度，平均手續費一度高達 30 多美元。





正是由於比特幣自身網絡交易速度慢、交易費用高這些問題的存在，想要把比特幣作為日常支付手段是一件不划算的事情。而閃電網絡的出現改變了這一現狀，在閃電網絡上， 100 美元的交易費不會超過 1 美分，極大地降低了交易費用，閃電網絡使得用比特幣作為日常支付變得經濟可行。









日常使用支付，都是小額支付居多且次數頻繁。近三個月來比特幣網絡的平均手續費在 2 美元左右，當手續費的價格可能比您自己購買實物支付的價格都高時，肯定不會選擇使用比特幣來支付，因為這是不划算的。





閃電網絡極大降低交易費用，可以讓手續費對您購買實物價格的影響忽略不計，降低了比特幣交易使用門檻。









閃電網絡需要通過支付通道來運行，用戶之間建立點對點的支付通道形成閃電網絡。





需要進行交易的雙方通過將初始交易中的資金發送到多重簽名地址來打開彼此之間的支付通道，這個多簽地址由雙方私鑰管理，並需要雙方的簽名才能創建新交易。





這個多簽錢包起到資產記錄副本的作用。雙方產生的交易都會被記錄在副本中。當通道關閉時，副本記錄結果全網廣播記錄到鏈上，最終餘額將記錄在區塊鏈中。





我們通過一個簡單的例子來進行說明：





A 和 B 雙方想要通過閃電網絡交易，雙方需要先建立支付通道，將資金放在這個支付通道的錢包中。錢包由 A 和 B 雙方私鑰共同管理，只有雙方確認後才可以打開。





我們前面提到過這個多簽錢包起到資產記錄副本的作用，A 和 B 之間的交易記錄都會被記錄在副本中。當 A 和 B 不再進行交易關閉他們之間的支付通道後，A 和 B 之間的最終的交易結果會被傳回比特幣網絡確認。





現在我們把交易 A 和 B 雙方稍微複雜一點，引入 C 角色。





依舊是 A 和 B 雙方想要通過閃電網絡交易，不同的是 A 和 B 之間沒有建立閃電網絡，但是 C 和 A 以及 C 和 B 之間都有支付通道。





那麽此時 A 和 B 之間的交易可以變成 A 到 C 然後再到 B ，C 起到了一個中間人的角色。雖然 A 和 B 之間沒有辦法直接交易，但是有了 C 這個中間人就不需要 A 和 B 重新再搭建新的支付通道。





交易最終在 A 與 B 之間發生，但是是在 C 的幫助下完成，因此 C 可以設置並收取一定的路由費，幫助 A 和 B 完成交易。









4.1 進入閃電網絡有成本，將資金轉移到閃電網絡這個過程花費比較昂貴。





4.2 流動性問題。如果您的對手交易方在通道中沒有餘額，您就沒辦法收取或支付。現在有專門的閃電網絡服務商提供這一服務減少流動性問題，但是這會引發新的潛在的中心化問題。





4.3 容易被黑客攻擊。因為支付渠道、錢包和應用程序編程接口都可能遭受到黑客攻擊。









儘管閃電網絡還存在很多缺陷，但這並不妨礙其快速發展。截至目前為止，閃電網絡節點已經超過 16000 個，閃電網絡的推廣和普及，支付和社交領域做出了極大貢獻。





社交項目 Damus 支持了閃電網絡支付及打賞功能，數字支付平臺 Strike 和 Shopify、Blackhawk Network、NCR 合作建立了比特幣支付系統，允許商家在客戶使用加密貨幣付款後快速接收美元；薩爾瓦多承認比特幣為本國法幣後，在本國推廣使用閃電網絡。





閃電網絡的出現幫助比特幣實現日常支付上邁出了重要的一步。對於當前存在的問題，比特幣社區開發者們也在積極解決，幫助閃電網絡更加完善。