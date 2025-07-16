1. 什麽是閃電網絡（Lightning Network） 閃電網絡是建立在比特幣之上的可擴展性解決方案，它允許用戶快速發送和接收小額比特幣，且幾乎不收取任何費用。簡單來說閃電網絡是比特幣網絡的二層解決方案。 閃電網絡將交易環節放在鏈下進行，只有最終的交易結果放在鏈上確認，從而提高比特幣網絡的交易效率，讓用戶能夠以更低的成本、更快的速度完成支付。 2. 為什麽需要閃電網絡 2.1 提升交易速度 比1. 什麽是閃電網絡（Lightning Network） 閃電網絡是建立在比特幣之上的可擴展性解決方案，它允許用戶快速發送和接收小額比特幣，且幾乎不收取任何費用。簡單來說閃電網絡是比特幣網絡的二層解決方案。 閃電網絡將交易環節放在鏈下進行，只有最終的交易結果放在鏈上確認，從而提高比特幣網絡的交易效率，讓用戶能夠以更低的成本、更快的速度完成支付。 2. 為什麽需要閃電網絡 2.1 提升交易速度 比
1. 什麽是閃電網絡（Lightning Network）


閃電網絡是建立在比特幣之上的可擴展性解決方案，它允許用戶快速發送和接收小額比特幣，且幾乎不收取任何費用。簡單來說閃電網絡是比特幣網絡的二層解決方案。

閃電網絡將交易環節放在鏈下進行，只有最終的交易結果放在鏈上確認，從而提高比特幣網絡的交易效率，讓用戶能夠以更低的成本、更快的速度完成支付。

2. 為什麽需要閃電網絡


2.1 提升交易速度


比特幣自身網絡每秒能夠執行的交易數量僅為 7 筆左右，現如今日常使用的電子支付每秒可執行交易數量達到上萬筆，比特幣自身網絡的支付體驗很差。而閃電網絡將交易環節放在鏈下進行，鏈上只進行結果確認，這大大提高了交易的速度。

2.2 降低交易費用


比特幣的交易費用屬於競價模式，您需要為您每次的交易支付一定費用，而礦工會根據支付費用的高低選擇打包處理，支付費用高的交易會被優先打包處理，支付費用低的就會被放在後面再處理。這種模式不難看出，當比特幣網絡上發生擁堵，而您又想立即執行自己的交易，就需要支付更高的手續費。歷史上比特幣網絡平均手續費最高時達到 60 美元，而今年由於 Brc20 的熱度，平均手續費一度高達 30 多美元。

正是由於比特幣自身網絡交易速度慢、交易費用高這些問題的存在，想要把比特幣作為日常支付手段是一件不划算的事情。而閃電網絡的出現改變了這一現狀，在閃電網絡上， 100 美元的交易費不會超過 1 美分，極大地降低了交易費用，閃電網絡使得用比特幣作為日常支付變得經濟可行。

2.3 提降低交易門檻


日常使用支付，都是小額支付居多且次數頻繁。近三個月來比特幣網絡的平均手續費在 2 美元左右，當手續費的價格可能比您自己購買實物支付的價格都高時，肯定不會選擇使用比特幣來支付，因為這是不划算的。

閃電網絡極大降低交易費用，可以讓手續費對您購買實物價格的影響忽略不計，降低了比特幣交易使用門檻。

3. 閃電網絡工作原理


閃電網絡需要通過支付通道來運行，用戶之間建立點對點的支付通道形成閃電網絡。

需要進行交易的雙方通過將初始交易中的資金發送到多重簽名地址來打開彼此之間的支付通道，這個多簽地址由雙方私鑰管理，並需要雙方的簽名才能創建新交易。

這個多簽錢包起到資產記錄副本的作用。雙方產生的交易都會被記錄在副本中。當通道關閉時，副本記錄結果全網廣播記錄到鏈上，最終餘額將記錄在區塊鏈中。

我們通過一個簡單的例子來進行說明：

A 和 B 雙方想要通過閃電網絡交易，雙方需要先建立支付通道，將資金放在這個支付通道的錢包中。錢包由 A 和 B 雙方私鑰共同管理，只有雙方確認後才可以打開。

我們前面提到過這個多簽錢包起到資產記錄副本的作用，A 和 B 之間的交易記錄都會被記錄在副本中。當 A 和 B 不再進行交易關閉他們之間的支付通道後，A 和 B 之間的最終的交易結果會被傳回比特幣網絡確認。

現在我們把交易 A 和 B 雙方稍微複雜一點，引入 C 角色。

依舊是 A 和 B 雙方想要通過閃電網絡交易，不同的是 A 和 B 之間沒有建立閃電網絡，但是 C 和 A 以及 C 和 B 之間都有支付通道。

那麽此時 A 和 B 之間的交易可以變成 A 到 C 然後再到 B ，C 起到了一個中間人的角色。雖然 A 和 B 之間沒有辦法直接交易，但是有了 C 這個中間人就不需要 A 和 B 重新再搭建新的支付通道。

交易最終在 A 與 B 之間發生，但是是在 C 的幫助下完成，因此 C 可以設置並收取一定的路由費，幫助 A 和 B 完成交易。

4. 閃電網絡缺陷


4.1 進入閃電網絡有成本，將資金轉移到閃電網絡這個過程花費比較昂貴。

4.2 流動性問題。如果您的對手交易方在通道中沒有餘額，您就沒辦法收取或支付。現在有專門的閃電網絡服務商提供這一服務減少流動性問題，但是這會引發新的潛在的中心化問題。

4.3 容易被黑客攻擊。因為支付渠道、錢包和應用程序編程接口都可能遭受到黑客攻擊。

5. 閃電網絡未來


儘管閃電網絡還存在很多缺陷，但這並不妨礙其快速發展。截至目前為止，閃電網絡節點已經超過 16000 個，閃電網絡的推廣和普及，支付和社交領域做出了極大貢獻。

社交項目 Damus 支持了閃電網絡支付及打賞功能，數字支付平臺 Strike 和 Shopify、Blackhawk Network、NCR 合作建立了比特幣支付系統，允許商家在客戶使用加密貨幣付款後快速接收美元；薩爾瓦多承認比特幣為本國法幣後，在本國推廣使用閃電網絡。

閃電網絡的出現幫助比特幣實現日常支付上邁出了重要的一步。對於當前存在的問題，比特幣社區開發者們也在積極解決，幫助閃電網絡更加完善。

寫在最後：我們平時所說的二層網絡，大多是以太坊上的二層網絡，即 Layer2。如果您想了解更多關於以太坊二層網絡的內容，可以閱讀《一個例子讀懂以太坊 Layer2》。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麽是比特幣現貨 ETF

什麽是比特幣現貨 ETF

早在 2013 年和 2018 年，Winklevoss 兄弟前後兩次遞交了比特幣現貨 ETF 申請，均被 SEC 拒絕。截止 2023 年，越來越多的金融機構加入到申請比特幣現貨 ETF 隊伍中來。為什麽申請比特幣現貨 ETF 的機構越來越多，為什麽比特幣現貨 ETF 會引起這麽多的關注，這篇內容將為您全面解析比特幣現貨 ETF 。1. 什麽是比特幣現貨 ETFETF 即交易型開放式指數基金（E

一個例子讀懂以太坊Layer2

一個例子讀懂以太坊Layer2

什麼是Layer2？在了解Layer2之前，我們先來熟悉一些基本的概念。1. 區塊鏈層級結構一般來說，我們目前習慣上把區塊鏈劃分成Layer0、Layer1、Layer2、Layer3幾個層級。Layer0：構建區塊鏈的底層架構。Layer1：構建Dapp的基礎區塊鏈，如以太坊等公鏈。Layer2：Layer1的擴展解決方案。Layer3：基於Layer1開發的不同類型的Dapp。我們用一條街道道

您真的了解 KYC 嗎？它在加密交易和金融體系中扮演什麼角色？

您真的了解 KYC 嗎？它在加密交易和金融體系中扮演什麼角色？

1. 摘要KYC（Know Your Customer，即「了解你的客戶」）是一項全球金融業標準的合規程序，旨在驗證客戶身分、了解其財務行為，並防止洗錢、詐騙、恐怖主義融資等非法活動。無論是在傳統金融機構，或是在加密貨幣交易所，KYC 認證都是保障平台安全和用戶資產的重要手段。對於參與加密交易、投資或使用金融服務的新用戶來說，了解 KYC 流程的意義和運作方式，是邁向合規交易和資金安全的第一步。2

合約交易前必讀：您需要了解的「合約交易頁面名詞」都在這裏

合約交易前必讀：您需要了解的「合約交易頁面名詞」都在這裏

對於許多投資者而言，合約交易是一個充滿機遇但又頗具挑戰的領域。與現貨交易相比，它涉及更多專業的名詞和複雜的機制。當您第一次打開 MEXC 合約交易頁面，面對 K 線圖、盤口和交易區中密密麻麻的術語時，感到困惑是完全正常的。然而，掌握這些名詞的含義，是您從新手成長為熟練交易者的第一步，也是保障您資金安全、有效執行策略的基礎。本文將系統性地為您解讀交易頁面上的每一個核心名詞，助您掃清障礙，自信地開啟合

