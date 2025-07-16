什麼是Layer2？在了解Layer2之前，我們先來熟悉一些基本的概念。 1. 區塊鏈層級結構 一般來說，我們目前習慣上把區塊鏈劃分成Layer0、Layer1、Layer2、Layer3幾個層級。 Layer0：構建區塊鏈的底層架構。 Layer1：構建Dapp的基礎區塊鏈，如以太坊等公鏈。 Layer2：Layer1的擴展解決方案。 Layer3：基於Layer1開發的不同類型的Dapp。 我什麼是Layer2？在了解Layer2之前，我們先來熟悉一些基本的概念。 1. 區塊鏈層級結構 一般來說，我們目前習慣上把區塊鏈劃分成Layer0、Layer1、Layer2、Layer3幾個層級。 Layer0：構建區塊鏈的底層架構。 Layer1：構建Dapp的基礎區塊鏈，如以太坊等公鏈。 Layer2：Layer1的擴展解決方案。 Layer3：基於Layer1開發的不同類型的Dapp。 我
一個例子讀懂以太坊Layer2

什麼是Layer2？在了解Layer2之前，我們先來熟悉一些基本的概念。


1. 區塊鏈層級結構


一般來說，我們目前習慣上把區塊鏈劃分成Layer0、Layer1、Layer2、Layer3幾個層級。


Layer0：構建區塊鏈的底層架構。
Layer1：構建Dapp的基礎區塊鏈，如以太坊等公鏈。
Layer2：Layer1的擴展解決方案。
Layer3：基於Layer1開發的不同類型的Dapp。


我們用一條街道道路來當作例子解釋區塊鏈的層級結構，那麼Layer0就是這條道路的地基。有了地基我們在上面構建出Layer1的道路。


當這條街道道路上面通行的車輛多了起來就會顯得擁堵，我們需要另外搭建高架橋等方式解決擁堵問題，那麼高架橋等解決方案就是Layer2。


而在道路上各種加油站、便利店等為我們提供便利的服務站點，就是Layer3。


2. 為什麼需要Layer2


正如我們剛剛例子提到的交通擁堵問題，Layer2的出現就是為了解決以太坊公鏈交易擁堵的問題。當交易不多的時候，我們在使用以太坊的時候無論是交易費用還是交易速度都在可以接受的範圍內，但是在擁堵期間，以太坊的交易效率就會降低，同時交易費用會上升到可能比你這比交易都要貴的程度。


2017年加密貓遊戲的火爆第一次造成了以太坊網絡的擁堵，隨後加密貓團隊創建了Flow公鏈。 2020年DeFi Summer的爆發，再次讓以太坊網絡長時間處於擁堵狀態，單筆交易需要的手續費用平均20美元以上。 2021年NFT板塊再一次讓以太坊網絡變得擁堵起來，用戶為了搶到一些知名項目的NFT展開了gas戰爭，以便獲得礦工優先打包的機會。


注意的是，目前對於Layer2的討論大多集中於以太坊網絡上。但並不是只有以太坊網絡上才有二層網絡，像比特幣的閃電網絡（Lightning Network）也屬於二層網絡。


3. 如何解決以太坊擁堵問題


想要解決以太坊擁堵問題，總體分成兩種解決方案。第一種是以太坊自身擴容，能夠處理更多的需求。這種方式可以從根本上解決以太坊擁堵問題，缺點是技術實現難度大，需要長時間才能完成。


另一種是鏈下擴容即Layer2，在原來以太坊基礎之上重新部署新的環境，將以太坊主網的一部分交易需求，轉移到Layer2環境中完成，從而緩解以太坊擁堵問題。


沿用我們上面提到的道路例子，為了解決道路上交通堵塞的問題，根本上的解決方式就是拓寬道路，但是拓寬道路實現起來困難且時間週期長，所以另外的解決方式是在原有的道路上建高架橋，對交通進行分流達到緩解原有道路擁堵的問題。


4. 常見的Layer2解決方案


目前市場主流的Layer2解決方案採用的是卷疊（Rollup）方案，進一步可以細分成Optimistic Rollup、ZK-Rollup兩種方式。


除此之外，還有側鏈（Sidechains）、狀態通道（State channels）和等離子（Plasma）、Validium等其他解決方案。


卷疊（Rollup）解決方案是數據依舊留在以太坊主網，而將交易過程轉移到Layer2進行執行，執行完成後的交易數據再傳回以太坊主網。如何確保Layer2上返回給以太坊主網數據結果正確，是Optimistic Rollup和ZK-Rollup兩種實現方式的最大區別。


側鏈通過橋接的方式把自己和主鏈連接起來，資產鎖定在以太坊上，在側鏈進行資產派生和運算執行，完成後資產轉回主鏈時，側鏈的派生資產銷毀，主鏈鎖定資產解鎖。


側鍊是與主網並行運行且兼容以太坊虛擬機的獨立區塊鏈。它們通過雙向橋接與以太坊兼容，並按照自行選擇的共識規則和區塊參數運行。


狀態通道是早期的Layer2解決方案，狀態通道讓參與者在鏈下安全地進行交易，再和主網結算確認結果。


和側鏈類似，Plasma 是一個錨定到以太坊主網的獨立區塊鏈，鏈下執行交易並將交易結果證明返回主鏈。 Plasma使用欺詐證明來仲裁爭議。


Validium類似於ZK rollup，不一樣的地方在於Validium的數據保存在鏈下。


對於不同的Layer2解決方案對比，可以參考下圖：


SNARKs/STARKs
Fraud proofs
Data on-chain
ZK rollup
Optimistic rollup
Data off-chain
Validium
Plasma
原圖來自v神：https://twitter.com/VitalikButerin/status/1267455602764251138


5. 關於擴容當前市場的聲音


毫無疑問，Layer2二層網絡是當前解決以太坊擴容問題的最佳解決方案，而Rollup方案又是當前最主流和受歡迎的方式。


隨著整個行業不斷前進發展，在當前的市場上已經出現了Layer3的設想。和我們最開始提到的Layer3應用層不同，這裡的Layer3是指對於在Layer2基礎上，能夠完成更加定制化設計、解決當前Layer2無法解決問題的方案，最終實現多層的網絡結構。


Layer3的設想仍處於非常早期的討論階段，Layer2仍然是當前應該關注的重點，而未來更不會排除出現更多種Layer2的解決方案，幫助以太坊完成更大體量的交易。


6. 註釋：


閃電網絡（Lightning Network）
建立在比特幣之上的可擴展性解決方案，它允許用戶快速發送和接收比特幣，且幾乎不收取任何費用。

欺詐證明（Fraud proofs）
交易假定有效，但如果懷疑有欺詐行為，可以對它們提出質疑。之後，欺詐證明會運行交易，以確定是否發生欺詐。

零知識證明（Zero Knowledge Proofs）
允許用戶既不洩露敏感信息，又可向他人證明自己知道關鍵數據或擁有其所有權，如錢包私鑰。
零知識證明包含零知識簡潔非交互式知識論證 (ZK-SNARK)和零知識可擴容透明知識論證 (ZK-STARK)兩種類型。

