GUNZ（GUN）是由德國遊戲開發商 Gunzilla Games 打造的 Layer 1 區塊鏈生態系統，專為 AAA 級遊戲提供去中心化的基礎建設。其首款應用賽博龐克主題的大型生存遊戲《Off The Grid》(OTG) 已經推出搶先體驗版，並上線 PS5、Xbox 等平台，這標誌著區塊鏈遊戲領域向主機市場的重大突破。 1. 項目背景 目前 Web3 遊戲領域面臨雙重困境：區塊鏈技術始終未能GUNZ（GUN）是由德國遊戲開發商 Gunzilla Games 打造的 Layer 1 區塊鏈生態系統，專為 AAA 級遊戲提供去中心化的基礎建設。其首款應用賽博龐克主題的大型生存遊戲《Off The Grid》(OTG) 已經推出搶先體驗版，並上線 PS5、Xbox 等平台，這標誌著區塊鏈遊戲領域向主機市場的重大突破。 1. 項目背景 目前 Web3 遊戲領域面臨雙重困境：區塊鏈技術始終未能
新手學院/熱幣專區/項目介紹/GUNZ 突圍，...戲公鏈體驗大戰

GUNZ 突圍，引發遊戲公鏈體驗大戰

2025年7月16日MEXC
0m
#Web3#行業熱門
GUNZ
GUN$0.01436-3.49%
Solayer
LAYER$0.2478-1.93%
NFT
NFT$0.0000004032+0.62%
Victoria VR
VR$0.003912+0.33%
Arweave
AR$5.417-7.32%

GUNZ（GUN）是由德國遊戲開發商 Gunzilla Games 打造的 Layer 1 區塊鏈生態系統，專為 AAA 級遊戲提供去中心化的基礎建設。其首款應用賽博龐克主題的大型生存遊戲《Off The Grid》(OTG) 已經推出搶先體驗版，並上線 PS5、Xbox 等平台，這標誌著區塊鏈遊戲領域向主機市場的重大突破。

1. 項目背景


目前 Web3 遊戲領域面臨雙重困境：區塊鏈技術始終未能與 3A 級遊戲體驗深度融合；而傳統 Web2 遊戲體系下，玩家僅享有資產使用權，虛擬經濟系統的封閉性嚴重限制了社群活力與資產流動性 。

為了解決這些行業痛點，GUNZ 透過結合頂級遊戲開發與區塊鏈技術，打造了一個讓玩家真正擁有遊戲內資產的生態系統，使遊戲時間轉化為可量化的數位價值。作為一個由遊戲開發者為遊戲開發者打造的平台，GUNZ 消除了工作室對客製化區塊鏈架構進行深度投資的需求。相反，它提供了一套白標產品和易於整合的 SDK，使任何工作室都能無縫地推出社群驅動的經濟模式。

2. 核心特點


資產所有權革命：GUNZ 的核心突破在於賦予玩家遊戲內資產的真正擁有權。所有道具、造型等資產均記錄在鏈上，玩家可自由交易，賦予玩家對其數位資產的完全控制權和實際價值，這與傳統遊戲中玩家實際上只是 「租用」 遊戲內物品的模式形成鮮明對比。

玩家驅動的經濟模型：在 GUNZ 生態中，玩家透過遊戲行為累積資產，並可交易或租賃其資產，將遊戲時間轉化為實際收益。這項設計不僅提升玩家參與度，更孕育出職業玩家生態，形成「玩遊戲即創造價值」的正向循環。

安全與透明性保障：鏈上交易記錄公開透明，資產所有權與交易歷史可追溯，大幅降低欺詐風險。玩家可驗證資產的稀有性與真實性，確保交易公平性。

AAA 級遊戲效能支援：作為專為遊戲設計的公鏈，GUNZ 提供了高效能和可擴展性，支援快速、安全和低成本的交易。在 OTG 測試期間，成功承載超過 90 萬日活用戶與數百萬筆交易，以驗證其處理大規模遊戲經濟的能力。

3. 代幣經濟學


3.1 代幣介紹


代幣名稱：GUN
代幣總供應量：10,000,000,000 GUN
初始流通量：16.05%（6.45 億枚）

3.2 代幣功能


GUN 代幣在 GUNZ 生態系統中具有雙重核心功能。作為生態系統的基礎貨幣，GUN 代幣是所有交易必需的燃料費支付工具，同時為驗證者 NFT 提供運行支援，硬體驗證者透過驗證交易獲得 GUN 獎勵，未來升級後驗證者 NFT 將支持跨遊戲獲取獎勵。

在遊戲場景內，GUN 是《Off The Grid》的主要流通貨幣，玩家需使用 GUN 進行 NFT 物品交易、購買客製化物品、支付每月訂閱和戰鬥通行證費用，以及覆蓋 HEX 解碼、轉售佣金等遊戲內支出。隨著更多遊戲接觸 GUNZ 生態，GUN 的實用性將透過模組化設計持續擴展，適配不同遊戲機制的需求。

4. 如何在 MEXC 購買 GUN 代幣


與多數 GameFi 項目不同，Gunzilla Games 採取「遊戲優先」而非「代幣優先」的路徑拓展市場。 OTG 透過開放資產所有權吸引傳統玩家，而非建構複雜的代幣經濟模型。這種模式或許能吸引更多傳統玩家，為區塊鏈遊戲帶來新的發展機會。並伴隨 VR/AR 硬體普及，沉浸式遊戲體驗需求激增。 GUNZ 憑藉 3A 級畫質與去中心化資產所有權，不僅提升玩家體驗，更可能成為「遊戲出圈」的關鍵基礎設施，為區塊鏈遊戲打開主流市場。

MEXC 交易所敏銳捕捉到這一趨勢，並透過低手續費、超高速交易、廣泛的資產覆蓋以及卓越的流動性，贏得了全球投資者的廣泛信賴。同時，MEXC 對新興計畫的敏銳洞察與深度扶持，使其成為孕育優質計畫的理想平台。

目前，MEXC 平台已首發上線 GUN 代幣的現貨和合約交易，您可以在 MEXC 以超低手續費進行代幣交易。

1）開啟並登入 MEXC App 或官方網站
2）在搜尋列中搜尋 GUN 代幣名稱，選擇 GUN 的現貨或合約交易；
3）選擇下單類型，輸入數量、價格等參數完成交易。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

一文了解什麽是 Telegram Bot

一文了解什麽是 Telegram Bot

Telegram 作為全球最出名的社交軟件之一，擁有超過 8 億的用戶量，每天新增註冊量超過 250 萬。由於其通訊加密受到廣大用戶喜愛。Telegram 的機器人一直是其主要功能之一，很多群組通過第三方機器人來進行自動化管理，驗證、剔除廣告人群。在 Discord 被區塊鏈項目方大規模使用前，早期的社群都在 Telegram 中，上一輪牛市以 DeFi 為代表的項目基本上都使用 Telegram

什麽是NFT

什麽是NFT

NFT 是一種擁有唯一標識符的代幣，並具有額外的參數，允許你在上面存儲某些信息。這種獨特的標識符是代幣不可偽造的原因。附加信息可以是任何信息，如文本、圖像、音頻和視頻文件。NFT 全稱 None Fungible Token，即非同質化代幣。區別於比特幣、以太坊這些同質化代幣（Fungible Token），每一個 NFT 都是獨一無二的。1. NFT 和同質化代幣區別1.1 是否同質：從名字中可

什麼是去中心化借貸

什麼是去中心化借貸

和 DEX 一樣，去中心化借貸也是 DeFi 最重要的組成部分之一。如果說 2020 年 DeFi Summer 是由於不同 DEX 相互競爭開啟吸引流動性大戰而爆發，那麽 Compound 借貸和 DEX 的結合激勵刺激，則是這場盛宴的序幕。1. 什麽是去中心借貸在傳統金融體系中，用戶需要擁有銀行賬號完成身份驗證才能享受金融服務，如涉及借貸，還將需要提供大量個人及抵押物資料，經過層層審查，流程繁

什麽是Meme幣？

什麽是Meme幣？

1. 什麼是 Meme 幣Meme 是一種文化，你可以簡單把它理解成流行的表情包或者段子。由於某個點觸動到大批用戶共鳴並在互聯網上引起傳播。它是一種文化現象。Meme 幣也是具備這種文化現象的代幣。這些代幣不一定有真正的實用價值，但是在特殊的時間內，代表了當時的一種現象。2. 為什麼 Meme 幣會風靡2.1 文化認同。很多 Meme 幣背後有共同的文化認同觀念，這讓成員們聚集在一起自發主動傳播，

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金