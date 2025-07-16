GUNZ 突圍，引發遊戲公鏈體驗大戰

GUNZ（GUN）是由德國遊戲開發商 Gunzilla Games 打造的 Layer 1 區塊鏈生態系統，專為 AAA 級遊戲提供去中心化的基礎建設。其首款應用賽博龐克主題的大型生存遊戲《Off The Grid》(OTG) 已經推出搶先體驗版，並上線 PS5、Xbox 等平台，這標誌著區塊鏈遊戲領域向主機市場的重大突破。









目前 Web3 遊戲領域面臨雙重困境：區塊鏈技術始終未能與 3A 級遊戲體驗深度融合；而傳統 Web2 遊戲體系下，玩家僅享有資產使用權，虛擬經濟系統的封閉性嚴重限制了社群活力與資產流動性 。





為了解決這些行業痛點，GUNZ 透過結合頂級遊戲開發與區塊鏈技術，打造了一個讓玩家真正擁有遊戲內資產的生態系統，使遊戲時間轉化為可量化的數位價值。作為一個由遊戲開發者為遊戲開發者打造的平台，GUNZ 消除了工作室對客製化區塊鏈架構進行深度投資的需求。相反，它提供了一套白標產品和易於整合的 SDK，使任何工作室都能無縫地推出社群驅動的經濟模式。









資產所有權革命：GUNZ 的核心突破在於賦予玩家遊戲內資產的真正擁有權。所有道具、造型等資產均記錄在鏈上，玩家可自由交易，賦予玩家對其數位資產的完全控制權和實際價值，這與傳統遊戲中玩家實際上只是 「租用」 遊戲內物品的模式形成鮮明對比。





玩家驅動的經濟模型：在 GUNZ 生態中，玩家透過遊戲行為累積資產，並可交易或租賃其資產，將遊戲時間轉化為實際收益。這項設計不僅提升玩家參與度，更孕育出職業玩家生態，形成「玩遊戲即創造價值」的正向循環。





安全與透明性保障：鏈上交易記錄公開透明，資產所有權與交易歷史可追溯，大幅降低欺詐風險。玩家可驗證資產的稀有性與真實性，確保交易公平性。





AAA 級遊戲效能支援：作為專為遊戲設計的公鏈，GUNZ 提供了高效能和可擴展性，支援快速、安全和低成本的交易。在 OTG 測試期間，成功承載超過 90 萬日活用戶與數百萬筆交易，以驗證其處理大規模遊戲經濟的能力。













代幣名稱：GUN

代幣總供應量：10,000,000,000 GUN

初始流通量：16.05%（6.45 億枚）









GUN 代幣在 GUNZ 生態系統中具有雙重核心功能。作為生態系統的基礎貨幣，GUN 代幣是所有交易必需的燃料費支付工具，同時為驗證者 NFT 提供運行支援，硬體驗證者透過驗證交易獲得 GUN 獎勵，未來升級後驗證者 NFT 將支持跨遊戲獲取獎勵。





在遊戲場景內，GUN 是《Off The Grid》的主要流通貨幣，玩家需使用 GUN 進行 NFT 物品交易、購買客製化物品、支付每月訂閱和戰鬥通行證費用，以及覆蓋 HEX 解碼、轉售佣金等遊戲內支出。隨著更多遊戲接觸 GUNZ 生態，GUN 的實用性將透過模組化設計持續擴展，適配不同遊戲機制的需求。









與多數 GameFi 項目不同，Gunzilla Games 採取「遊戲優先」而非「代幣優先」的路徑拓展市場。 OTG 透過開放資產所有權吸引傳統玩家，而非建構複雜的代幣經濟模型。這種模式或許能吸引更多傳統玩家，為區塊鏈遊戲帶來新的發展機會。並伴隨 VR/AR 硬體普及，沉浸式遊戲體驗需求激增。 GUNZ 憑藉 3A 級畫質與去中心化資產所有權，不僅提升玩家體驗，更可能成為「遊戲出圈」的關鍵基礎設施，為區塊鏈遊戲打開主流市場。





MEXC 交易所敏銳捕捉到這一趨勢，並透過低手續費、超高速交易、廣泛的資產覆蓋以及卓越的流動性，贏得了全球投資者的廣泛信賴。同時，MEXC 對新興計畫的敏銳洞察與深度扶持，使其成為孕育優質計畫的理想平台。





目前，MEXC 平台已首發上線 GUN 代幣的現貨和合約交易，您可以在 MEXC 以超低手續費進行代幣交易。





1）開啟並登入 MEXC App 或 官方網站

2）在搜尋列中搜尋 GUN 代幣名稱，選擇 GUN 的現貨或合約交易；

3）選擇下單類型，輸入數量、價格等參數完成交易。



