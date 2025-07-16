和 DEX 一樣，去中心化借貸也是 DeFi 最重要的組成部分之一。如果說 2020 年 DeFi Summer 是由於不同 DEX 相互競爭開啟吸引流動性大戰而爆發，那麽 Compound 借貸和 DEX 的結合激勵刺激，則是這場盛宴的序幕。 1. 什麽是去中心借貸 在傳統金融體系中，用戶需要擁有銀行賬號完成身份驗證才能享受金融服務，如涉及借貸，還將需要提供大量個人及抵押物資料，經過層層審查，流和 DEX 一樣，去中心化借貸也是 DeFi 最重要的組成部分之一。如果說 2020 年 DeFi Summer 是由於不同 DEX 相互競爭開啟吸引流動性大戰而爆發，那麽 Compound 借貸和 DEX 的結合激勵刺激，則是這場盛宴的序幕。 1. 什麽是去中心借貸 在傳統金融體系中，用戶需要擁有銀行賬號完成身份驗證才能享受金融服務，如涉及借貸，還將需要提供大量個人及抵押物資料，經過層層審查，流
新手學院/區塊鏈百科/DeFi/什麼是去中心化借貸

什麼是去中心化借貸

2025年7月16日MEXC
0m
#初階#Web3#行業熱門#新手入門#以太坊#基礎概念
DeFi
DEFI$0.000844+5.50%
dYdX
DYDX$0.3342+2.26%
以太幣
ETH$3,539.18+0.61%
DAI
DAI$1--%
AaveToken
AAVE$218.64+4.05%

和 DEX 一樣，去中心化借貸也是 DeFi 最重要的組成部分之一。如果說 2020 年 DeFi Summer 是由於不同 DEX 相互競爭開啟吸引流動性大戰而爆發，那麽 Compound 借貸和 DEX 的結合激勵刺激，則是這場盛宴的序幕。

1. 什麽是去中心借貸


在傳統金融體系中，用戶需要擁有銀行賬號完成身份驗證才能享受金融服務，如涉及借貸，還將需要提供大量個人及抵押物資料，經過層層審查，流程繁瑣。

在 DeFi 去中心金融服務中，任何人只要能提供抵押品，都可以在無需向第三方透露信息的情況下直接完成借貸，借款人通過抵押其加密資產獲得貸款並支付利息，出借人將資產存入平臺賺取利息。

而能做到無需審查，DeFi 的核心在於通過智能合約來完成借貸關系，即事先把所有的借貸條件都寫入智能合約，一旦條件滿足，合約雙方借貸關系會自動執行，之後無需第三方維護管理。

去中心借貸打破了傳統金融中的重重壁壘，一方面提高了加密資產利用率，另一方面使更多用戶通過持有加密貨幣也能產生被動收益，這也是 DeFi 爆發式成長並推動加密世界發展的主要原因。

2. DeFi 借貸模式


目前 DeFi 裏的主要借貸方式可劃分為以下三種：

2.1 點對點模式


借貸雙方在平臺掛單，平臺方起到撮合作用，同時在借款人無法按時還款時，由平臺方自動執行清算程序，dYdX 和 dharma 等平臺都有這類功能服務，點對點模式需要撮合，相對效率較低。

2.2 穩定幣模式


這一模式最著名的平臺要屬以太坊上的 Maker，在 Maker 用戶可以存入 ETH 借出一種與美元掛鉤的穩定幣 DAI，且平臺要求質押資產和借款的比率必須保持在 150% 以上。

Maker 的一個特色是其利息多少由 MKR 持有者共同投票決定，不過正因如此，其波動率較大，曾在一個多月的時間裏從 2.5% 上升到 19.5%。

2.3 流動池交易模式


這是目前市場最主流的 DeFi 借貸模式，兩大龍頭平臺 Compound 和 Aave 均采用這種模式。

流動池交易它更像傳統銀行的借貸方式，用戶可以隨存隨取，以流動資金池的方式聚集出借人的資金，只要資金池內有足夠的資金，借款人可隨時借出，系統通過算法來平衡供求，設定利息。

Compound

Compound 允許任何用戶存入資產到平臺的流動性資金池，其權益證明代幣機製的設計之後也被業內廣泛使用，當用戶提供資產時，他們會從 Compound 接收 cToken 作為權益證明，cToken 的匯率由資產利息決定，隨時間推移其價值將不斷增加，存款用戶僅需持有 cToken，即可自動賺取利息。

Aave

Aave同樣也是一款基於資金池模式的借貸協議平臺，用戶可隨時存入資產來賺取利息或是借出另一種資產，除此之外，Aave 首創了無抵押借貸產品 —— 閃電貸（flash loans）。

閃電貸可以在不需要提供任何資產抵押的情況下進行貸款，條件是必須在以太坊的一個區塊內（15秒）完成借款和還款支付利息操作，如未完成智能合約會撤銷之前的所有操作，以確保整體協議和資產安全。

閃電貸對套利交易者很有用，因為他們在各種 DeFi Dapps 之間進行套利交易時具有資本效率。

Maker

Maker 是最早的 DeFi 借貸協議。它通過超額抵押代幣鑄造 DAI，從而實現超額抵押貸款。目前Maker 支持 30 多個代幣的抵押鑄造。DAI 是一種與美元掛鉤的去中心化穩定幣。除了是一個借款協議，Maker 還充當穩定幣發行者（DAI）。

3. 借貸的安全問題


通過以上幾種模式的介紹，我們對去中心金融產品有了一個基礎的了解，但你是否想過在DeFi中，如此無審查和高效的資金流動方式，是如何保證出借人和平臺的資產安全的呢？

由於 DeFi 中不存在傳統金融領域中的信用指標，所以目前所有主流平臺的核心是超額抵押，並通過智能合約，執行嚴格的清算流程。

通過超額抵押可在一定程度上處理違約風險，比如借出 100 USDT，平臺規定至少質押價值150 USDT 的 ETH，如果抵押品價值跌到 100 USDT，則借款人需要存入更多抵押品，或智能合約會將抵押品出售以保障出借者的資產安全，而實際平臺會更嚴苛，當抵押物價值低於 120 USDT 時可能就會提醒借款人追加或是部分清算。

不過加密貨幣存在較大的波動性，快速閃崩的概率雖然非常小，但黑天鵝一旦發生，仍會對 DeFi 平臺安全問題造成影響，另外 DeFi 平臺因合約漏洞問題造成的資產被盜事件也時有發生，所以用戶在體驗 DeFi 的靈活便利之余，也要註意資金管理，以防賺了利息損失了本金。

4. 總結


DeFi 去中心化金融可以通過智能合約完成借貸關系，無需第三方審查，大大降低了用戶門檻，且目前這一領域仍在不斷向前，有許多創新的借貸模式在湧現，比如杠桿借貸，可進一步提高資金利用率，相信 DeFi 借貸市場未來仍有非常大的潛力空間。

當然我們也要看到借貸目前存在的問題，大多數借貸目前仍然采用過度抵押，這意味著資本效率並不好。擔保不足的貸款將是 DeFi 借貸協議的下一個發展方向。提供不足額抵押的貸款，能夠提高 DeFi 借貸協議的資本效率，並與傳統貸款人進行有效競爭。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

一文了解什麽是 Telegram Bot

一文了解什麽是 Telegram Bot

Telegram 作為全球最出名的社交軟件之一，擁有超過 8 億的用戶量，每天新增註冊量超過 250 萬。由於其通訊加密受到廣大用戶喜愛。Telegram 的機器人一直是其主要功能之一，很多群組通過第三方機器人來進行自動化管理，驗證、剔除廣告人群。在 Discord 被區塊鏈項目方大規模使用前，早期的社群都在 Telegram 中，上一輪牛市以 DeFi 為代表的項目基本上都使用 Telegram

什麽是NFT

什麽是NFT

NFT 是一種擁有唯一標識符的代幣，並具有額外的參數，允許你在上面存儲某些信息。這種獨特的標識符是代幣不可偽造的原因。附加信息可以是任何信息，如文本、圖像、音頻和視頻文件。NFT 全稱 None Fungible Token，即非同質化代幣。區別於比特幣、以太坊這些同質化代幣（Fungible Token），每一個 NFT 都是獨一無二的。1. NFT 和同質化代幣區別1.1 是否同質：從名字中可

什麽是去中心化金融 DeFi

什麽是去中心化金融 DeFi

2020 年 DeFi 開始蓬勃發展，2021 年 DeFi Summer 點燃市場，2022 年鎖倉量達到歷史最高點，高達 2194.7 億美元。那麽到底什麽是去中心化金融呢？1. 什麽是去中心化金融DeFiDeFi 即去中心化金融，是 Decentralized Finance 的簡寫。DeFi 是基於智能合約建立在區塊鏈網絡上的金融生態系統。DeFi所要解決的問題即去中介化，消除尋租中間人，

什麽是去中心化交易所

什麽是去中心化交易所

我們常見的 MEXC、幣安、Coinbase等交易所是中心化交易所（CEX）。與之相對應的是去中心化交易所，即我們常說的 DEX。1. DEX 和 CEX 區別1.1 資產控製：CEX 中用戶的資產由交易所掌控，用戶將自己的資產充值到交易所的錢包中。用戶將資產托管給交易所，交易所控製用戶資產並保障資產安全。而在 DEX 中用戶資產由用戶自己掌控，DEX 只提供代幣兌換服務並賺取交易手續費，不提供資

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金