1. 什麼是 Meme 幣 Meme 是一種文化，你可以簡單把它理解成流行的表情包或者段子。由於某個點觸動到大批用戶共鳴並在互聯網上引起傳播。它是一種文化現象。 Meme 幣也是具備這種文化現象的代幣。這些代幣不一定有真正的實用價值，但是在特殊的時間內，代表了當時的一種現象。 2. 為什麼 Meme 幣會風靡 2.1 文化認同。很多 Meme 幣背後有共同的文化認同觀念，這讓成員們聚集在一起自發主1. 什麼是 Meme 幣 Meme 是一種文化，你可以簡單把它理解成流行的表情包或者段子。由於某個點觸動到大批用戶共鳴並在互聯網上引起傳播。它是一種文化現象。 Meme 幣也是具備這種文化現象的代幣。這些代幣不一定有真正的實用價值，但是在特殊的時間內，代表了當時的一種現象。 2. 為什麼 Meme 幣會風靡 2.1 文化認同。很多 Meme 幣背後有共同的文化認同觀念，這讓成員們聚集在一起自發主
新手學院/區塊鏈百科/基礎概念/什麽是Meme幣？

什麽是Meme幣？

2025年7月16日MEXC
0m
#初階#Web3#行業熱門#基礎概念
Memecoin
MEME$0.001673+2.70%
FOMO.FUND
FOMO$0.00001097+6.40%
狗狗幣
DOGE$0.17914+1.27%
柴犬幣
SHIB$0.000010027+1.44%
FLOKI
FLOKI$0.00006337+1.34%

1. 什麼是 Meme 幣


Meme 是一種文化，你可以簡單把它理解成流行的表情包或者段子。由於某個點觸動到大批用戶共鳴並在互聯網上引起傳播。它是一種文化現象。

Meme 幣也是具備這種文化現象的代幣。這些代幣不一定有真正的實用價值，但是在特殊的時間內，代表了當時的一種現象。

2. 為什麼 Meme 幣會風靡


2.1 文化認同。很多 Meme 幣背後有共同的文化認同觀念，這讓成員們聚集在一起自發主動傳播，引起更多人的認同和加入。

2.2 財富效應。 Meme 代幣初始價格都很低，當引起市場 FOMO 時，代幣價格往往會成百上千倍來上漲，帶來的財富效應讓更多人湧入。

2.3 炒作傳播能力強。大部分的 Meme 幣背後沒有技術、項目等支撐，其實際應用意義很低，更多的是依靠炒作達到出圈目的，從而帶來價格上的增長。

3. 常見的 Meme 幣有哪些


無論在牛市還是熊市，Meme 只會遲到，永遠不會缺席。因為它始終代表著某種文化屬性，總有那麼一些忠實的認同群體，當然暴漲的財富效應，也是 Meme 一直存在的重要原因。

3.1 狗狗幣（DOGE）


狗狗幣的誕生為了諷刺當時各種虛擬貨幣的濫發現象，恰逢狗狗 Meme 的圖片在全世界走紅，狗狗幣的創始人們將比特幣的代碼稍作更改就發行了 DOGE。

原本用於惡搞的狗狗幣意外走紅，低廉的價格和快速的轉賬速度，被大家應用於網絡打賞。隨後由於多次馬斯克的喊單徹底出圈，代幣價格曾一路飛漲接近 0.8 美元/枚。

3.2 屎幣（SHIB）


屎幣名字源於代幣名稱的音譯，SHIB 誕生於 2021 年，可以說 SHIB 和 DOGE 是在當年一起開啟了“動物園幣”狂潮。

SHIB 的風靡一部分原因在於馬斯克的推特喊單，另一部分原因是代幣玩法有一定創新。 SHIB 在初始分配時，將 50% 的代幣直接打到 V 神賬戶，默認是直接銷毀了一半，後面很多其他動物園代幣都模仿 SHIB 這一行為。

SHIB 的頭像是一隻柴犬，DOGE、SHIB 以狗狗為形象的 Meme 代幣相繼成功，讓後面很多模仿者採用狗狗形象，甚至有專門用馬斯克養的狗名字 Floki 命名代幣。

SHIB 能夠在一堆動物園代幣笑到最後，除了機制上的創新，團隊持續做事運營也有關係。 SHIB 團隊先後作出了 SHIBASwap，嘗試發行過 NFT，和其他團隊合作將柴犬形象應用於 GameFi，甚至還對外放出消息自己在做公鏈，這一系列的動作讓社區成員相信團隊仍在建設項目。

3.3 PEPE


PEPE 是截止目前為止，今年最火的 Meme 代幣之一，另一個是 AIDOGE。

PEPE 的代幣形像源於 Matt Furie 在 2005 年的卡通“Boys Club”中創造的 Pepe the Frog 角色，這一形像很早就被加密社區所接受並製作表情包使用，PEPE 代幣出現後迅速引起市場關注。

PEPE 是加密貨幣歷史上增長最快的 ERC-20 代幣，23 天收穫了超過 10 萬的持幣地址，達到了 10 億美元的市值。 PEPE 的風靡引起 Meme 代幣的文藝復興，以太坊網絡和比特幣網絡都造成了堵塞現象。

注：PEPE 風靡時間段正好也是 BRC-20 代幣狂熱時期，很多項目在比特幣網絡上創建 Meme 代幣，引起大家追捧和炒作，造成了比特幣網絡堵塞。

3.4 AIDOGE


如果是說 PEPE 擁有良好的文化底蘊，含著金湯匙出生，那麼 AIDOGE 走的是平民路線。借助 ARB 代幣空投造富效應，擁有 ARB 的空投地址可以直接領取 AIDOGE 代幣，並且越早領取的人能領到的代幣越多。依靠這種 FOMO 機制吸引到第一批大量的用戶。隨後在 Arbitrum 上發行的 Meme 代幣，都模仿了這種初始啟動方式。

除此之外 AIDOGE 還在分發機制上做了創新，交易 AIDOGE 會被默認收取 15% 的費用，這其中 1% 將被永久銷毀，3% 將分配給 $AIDOGE 的質押用戶，3% 將每半小時隨機分配交易金額在 $100 以上的用戶，並通過智能合約按金額隨機分配，2% 重新流入 Camelot 流動性池，3% 用來購買 $ARB，3% 用於項目開發。交易通縮和抽獎機制是吸引後來用戶加入的重要原因。

4. 馬斯克與 Meme 幣


雖然馬斯克喊單過的 Meme 幣有很多，不過更多的是他的一些正常言論提到的某些名詞，被拿去做了代幣名。

眾所周知，狗狗幣是馬斯克喊單最多的 Meme 幣。馬斯克甚至因為多次在推特上公開發布看好狗狗幣的言論收到指控，被認為依靠自己的影響力影響和操縱幣價。

2021 年 1 月 28 日，馬斯克推特發布一張虛構的《Dogue》雜誌封面圖，DOGE 日漲幅 404%，價格從 0.014 美元飆升至 0.08 美元。

2 月 4 日，馬斯克發表「狗狗幣是人民的加密貨幣」言論，DOGE 價格從 0.031 美元漲至 0.058 美元，日漲幅90%。

2 月 24 日，馬斯克發布一張狗狗幣登錄外星的圖片推文，代幣價格從 0.043 美元漲到 0.06 美元。

4 月 15 日，馬斯克再次發布關於狗狗頭像的圖片推文，DOGE 價格當日漲幅 238%，漲至 0.45美元。隨後狗狗幣開啟一路上漲，直到歷史高點 0.73 美元。

5 月 10 日，馬斯克做客綜藝節目「周六夜場秀」並承認狗狗幣是騙局，狗狗幣大跌超 34%，跌至 0.45美元。

2022 年 1 月 14 日，馬斯克宣布特斯拉商品支持 DOGE 支付。

4 月 10 日，斯克提議 Twitter Blue 訂閱費用或許可以選擇用 DOGE 支付。

6 月 21 日，馬斯克宣布 SpaceX 將接受DOGE支付。

10 月 28 日，馬斯克收購推特。DOGE 從 0.06 美元最高沖至 0.158 美元。

2023 年 4 月 3 日，推特網頁 Logo 突然更改為 DOGE 狗狗表情頭像；馬斯克推特發布包含 DOGE 表情與推特藍鳥 Logo 圖片。

7 月 20 日，特斯拉網頁疑似再次增加了支持 DOGE 支付的代碼。

5. Meme 代幣風險


Meme 代幣最吸引用戶的地方，在於其代幣價格高波動性帶來的收益不確定性。 Meme 代幣大多會隨著市場的 FOMO 情緒飛速暴漲，但熱度褪去後價格也會一落千丈。在參與 Meme 代幣時，投資者需要保持理性，了解更多關於 Meme 代幣的信息，能幫助您更好地把握市場動向。

為了幫助投資者全面了解 Meme 代幣並實現便捷交易，MEXC 特別推出 Meme 專區。前往 MEXC Meme 專題頁面，探索更多 Meme 代幣資訊與交易機會！

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC成長學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

一文了解什麽是 Telegram Bot

一文了解什麽是 Telegram Bot

Telegram 作為全球最出名的社交軟件之一，擁有超過 8 億的用戶量，每天新增註冊量超過 250 萬。由於其通訊加密受到廣大用戶喜愛。Telegram 的機器人一直是其主要功能之一，很多群組通過第三方機器人來進行自動化管理，驗證、剔除廣告人群。在 Discord 被區塊鏈項目方大規模使用前，早期的社群都在 Telegram 中，上一輪牛市以 DeFi 為代表的項目基本上都使用 Telegram

什麽是NFT

什麽是NFT

NFT 是一種擁有唯一標識符的代幣，並具有額外的參數，允許你在上面存儲某些信息。這種獨特的標識符是代幣不可偽造的原因。附加信息可以是任何信息，如文本、圖像、音頻和視頻文件。NFT 全稱 None Fungible Token，即非同質化代幣。區別於比特幣、以太坊這些同質化代幣（Fungible Token），每一個 NFT 都是獨一無二的。1. NFT 和同質化代幣區別1.1 是否同質：從名字中可

什麼是去中心化借貸

什麼是去中心化借貸

和 DEX 一樣，去中心化借貸也是 DeFi 最重要的組成部分之一。如果說 2020 年 DeFi Summer 是由於不同 DEX 相互競爭開啟吸引流動性大戰而爆發，那麽 Compound 借貸和 DEX 的結合激勵刺激，則是這場盛宴的序幕。1. 什麽是去中心借貸在傳統金融體系中，用戶需要擁有銀行賬號完成身份驗證才能享受金融服務，如涉及借貸，還將需要提供大量個人及抵押物資料，經過層層審查，流程繁

什麼是預測市場

什麼是預測市場

1. 什麼是預測市場預測市場允許參與者根據特定事件或結果的可能性對未來事件進行賭注。這些事件可以是任何事情，從加密貨幣價格的變動到特定協議的升級等等。預測市場通常被認為可以提供一種有效的信息聚合，因為參與者的投注行為反映了他們對特定事件發生概率的看法。在加密貨幣市場中，預測市場可以幫助投資者和交易者更好地了解市場參與者對未來事件的預期，從而指導他們的投資決策。2. 預測協議如何運作預測協議是一種基

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金