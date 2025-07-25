如何在 MEXC 交易代幣化股票









代幣化股票（Tokenized Stocks）是指將現實世界中的股票或其所有權權益以數位代幣（通常是在區塊鏈上發行的代幣）的形式表示出來，使得股票的所有權可以透過區塊鏈技術進行記錄、轉讓和管理。投資者不直接持有股票憑證，而是持有與特定股票對應的數位代幣，並賦予持有人與原始股票等同的權利，如價格漲跌收益、股息等。









和傳統股票交易相比，代幣化股票存在以下優勢：

全球化交易：不受地域和傳統交易時間限制，24 小時隨時可交易。

高流動性：可以較小的金額購買，降低投資門檻。

透明性：交易記錄儲存在不可篡改帳本上，提高信任度和審計能力。

效率提升：自動智能合約減少結算時間及管理成本。





股票代幣化將加密技術的開放性與傳統證券的價值基礎相結合，不僅消除了地域和時間的限制，還大幅提升了資產的流通效率與「金融樂高」式的可組合能力。根據 RWA.xyz 數據，自 2025 年初以來，股票代幣化市場持續擴張，截至 7 月 9 日，整體市場規模已超過 4 億美元。未來，股票代幣化市場有望增長至數萬億美元級別。













目前業界主要有以下兩種股票代幣化的實現方式：





1）1:1 資產支援型證券代幣：以 xStocks 為例。用戶持有的代幣（例如，代表特斯拉股票的 TSLAX）在法律上直接或間接代表了對真實股票（TSLA）的所有權或權益。這是一種「真」股票的鏈上映射，追求的是資產的真實性和透明度。





2）衍生品合約型代幣：以 Robinhood 為例。用戶在 Robinhood 平臺上購買的股票代幣，在法律上並非股票所有權，而是用戶與 Robinhood Europe 簽訂的、追蹤特定股票價格的金融衍生品合約。其法律本質是場外（OTC）衍生品，而鏈上的代幣，僅僅是這個合約權利的數位化憑證。









MCDX、AMZNX、CRCLX、COINX、NVDAX、AAPLX、HOODX、GOOGLX 、METAX、DFDVX、MSTRX、 MEXC 現貨交易上線的是 xStocks 上支援的多支美股代幣，包括 TSLAX SPYX 等。您可以在 MEXC 代幣化股票專區 找到這些美股代幣。 MEXC 支援美股代幣交易，使投資用戶能夠透過 USDT 快速地參與全球知名公司的投資佈局。









您可以直接在代幣化股票專區點擊【交易】按鈕跳轉至現貨交易頁面，或者您也可以直接在搜尋框中搜尋代幣名稱，如 TSLAX 跳轉至現貨交易頁面。













選擇適合您的下單方式，購買代幣化股票即可完成交易。目前 MEXC 代幣化股票交易 0 手續費率，大大降低了投資門檻，使更多用戶能夠輕鬆參與全球優質股票的投資。



