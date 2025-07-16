一文了解什麽是 Telegram Bot





Telegram 作為全球最出名的社交軟件之一，擁有超過 8 億的用戶量，每天新增註冊量超過 250 萬。由於其通訊加密受到廣大用戶喜愛。





Telegram 的機器人一直是其主要功能之一，很多群組通過第三方機器人來進行自動化管理，驗證、剔除廣告人群。





在 Discord 被區塊鏈項目方大規模使用前，早期的社群都在 Telegram 中，上一輪牛市以 DeFi 為代表的項目基本上都使用 Telegram 建立群組，和用戶們進行溝通交流。NFT 和 GameFi 崛起後使用習慣逐漸轉移到 Discord。





Telegram Bot 是基於 Telegram API 和 SDK，開發構建的可以在 Telegram 聊天中響應用戶指令和關鍵詞的機器人。









Telegram 的內置非托管錢包，用戶在 Telegram 中直接通過銀行卡購買 Token，接收、交易 Token 以及將其發送到其他錢包，在 Telegram 上購買產品和服務。





對於非區塊鏈用戶來說，錢包普及和使用一直是一個難以消除的門檻， Telegram 消除了這一門檻，為 8 億用戶提供了更加方便快捷的入門體驗。













Unibot 是一個允許用戶通過 Telegram 進行 DEX 交易的機器人。









創始人 James Prestwich，資深區塊鏈開發者和創業者，曾創立跨鏈協議 Summa，並參與了以太坊 2.0 的研究和開發。





合作夥伴：Uniswap 提供交易服務和數據接口；Flashbots 提供 MEV 防禦技術和解決方案； CoinGecko 提供代幣價格、流動性、交易量等信息。









比 Uniswap 速度快 6 倍。

新用戶更容易學習和使用。

用戶可以在一個界面進行趨勢了解、檢查安全並進行交易。









發行了自己的代幣 UNIBOT，總量 100 萬枚。其中 50% 空投給舊版 UNIBOT 持有者，25% 分給團隊和開發者，15% 用於營銷，10% 用於流動性挖礦。買賣稅費各 5%，交易 1% 稅。





UNIBOT 當前價格 150.34 美元，峰值約 200 美元。持有地址約 6600 個。









截止目前，根據 Dune 數據統計來看，UNIBOT 代幣市值 1.5 億美元，峰值時約 2.1 億美元。









代幣在 Uniswap 上進行交易，當前流動約 703.8 萬美元，其中稅收的流動性約 248.7 萬美元，占比 35.33%，下圖所示的橙色區域。













25% 的團隊 UNIBOT 代幣分配。

1% 的交易手續費，用於回購和銷毀 UNIBOT 代幣。

提供跟單交易服務，用戶需要支付一定數量 UNIBOT 代幣才能跟隨其他交易者的策略和操作。

提供 DEX 限價單服務，用戶需要支付一定數量 UNIBOT 代幣才能設置目標價格並在價格達到時自動執行交易。









根據 Dune 數據統計，UniBot 占據 Telegram Bot 類型項目約 84% 的市場份額。









根據官網顯示，當前總交易量達到 2.62 億美元，這一數據和 Dune 統計數據相近。截止目前共產生交易 40.2 萬筆，費用 1426.8 以太坊，項目收入 685.4 萬美元。









每日使用機器人用戶約 1700～2000 人，主要以老用戶使用居多。每日產生 8000 多筆交易。每日收益約 18 萬美元。









截止目前，用戶總數 1.37 萬，平均每日 2000 人使用，平均每人產生 29 筆交易。通過餅狀圖可以看出，絕大多數用戶交易不超過 5 次，僅交易 1 次占比 27.3%。













註：本文中所使用到的數據圖表，均來自第三方數據統計分析網站 Dune Analysis，更多數據可前往網站自行查看。





