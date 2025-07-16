Telegram 作為全球最出名的社交軟件之一，擁有超過 8 億的用戶量，每天新增註冊量超過 250 萬。由於其通訊加密受到廣大用戶喜愛。 Telegram 的機器人一直是其主要功能之一，很多群組通過第三方機器人來進行自動化管理，驗證、剔除廣告人群。 在 Discord 被區塊鏈項目方大規模使用前，早期的社群都在 Telegram 中，上一輪牛市以 DeFi 為代表的項目基本上都使用 TelegrTelegram 作為全球最出名的社交軟件之一，擁有超過 8 億的用戶量，每天新增註冊量超過 250 萬。由於其通訊加密受到廣大用戶喜愛。 Telegram 的機器人一直是其主要功能之一，很多群組通過第三方機器人來進行自動化管理，驗證、剔除廣告人群。 在 Discord 被區塊鏈項目方大規模使用前，早期的社群都在 Telegram 中，上一輪牛市以 DeFi 為代表的項目基本上都使用 Telegr
新手學院/區塊鏈百科/熱門概念/一文了解什麽是 Telegram Bot

一文了解什麽是 Telegram Bot

2025年7月16日MEXC
0m
#初階#Web3#行業熱門#新手入門#基礎概念
Hyperbot
BOT$0.02093+0.43%
DeFi
DEFI$0.000837+4.75%
NFT
NFT$0.0000004021+0.32%
Ambire Wallet
WALLET$0.01995+3.04%
TokenFi
TOKEN$0.007187+0.15%

Telegram 作為全球最出名的社交軟件之一，擁有超過 8 億的用戶量，每天新增註冊量超過 250 萬。由於其通訊加密受到廣大用戶喜愛。

Telegram 的機器人一直是其主要功能之一，很多群組通過第三方機器人來進行自動化管理，驗證、剔除廣告人群。

在 Discord 被區塊鏈項目方大規模使用前，早期的社群都在 Telegram 中，上一輪牛市以 DeFi 為代表的項目基本上都使用 Telegram 建立群組，和用戶們進行溝通交流。NFT 和 GameFi 崛起後使用習慣逐漸轉移到 Discord。

Telegram Bot 是基於 Telegram API 和 SDK，開發構建的可以在 Telegram 聊天中響應用戶指令和關鍵詞的機器人。

1. Wallet


Telegram 的內置非托管錢包，用戶在 Telegram 中直接通過銀行卡購買 Token，接收、交易 Token 以及將其發送到其他錢包，在 Telegram 上購買產品和服務。

對於非區塊鏈用戶來說，錢包普及和使用一直是一個難以消除的門檻， Telegram 消除了這一門檻，為 8 億用戶提供了更加方便快捷的入門體驗。


2. UniBot


Unibot 是一個允許用戶通過 Telegram 進行 DEX 交易的機器人。

2.1 團隊與合作


創始人 James Prestwich，資深區塊鏈開發者和創業者，曾創立跨鏈協議 Summa，並參與了以太坊 2.0 的研究和開發。

合作夥伴：Uniswap 提供交易服務和數據接口；Flashbots 提供 MEV 防禦技術和解決方案； CoinGecko 提供代幣價格、流動性、交易量等信息。

2.2 特點


  • 比 Uniswap 速度快 6 倍。
  • 新用戶更容易學習和使用。
  • 用戶可以在一個界面進行趨勢了解、檢查安全並進行交易。

2.3 代幣


發行了自己的代幣 UNIBOT，總量 100 萬枚。其中 50% 空投給舊版 UNIBOT 持有者，25% 分給團隊和開發者，15% 用於營銷，10% 用於流動性挖礦。買賣稅費各 5%，交易 1% 稅。

UNIBOT 當前價格 150.34 美元，峰值約 200 美元。持有地址約 6600 個。


截止目前，根據 Dune 數據統計來看，UNIBOT 代幣市值 1.5 億美元，峰值時約 2.1 億美元。


代幣在 Uniswap 上進行交易，當前流動約 703.8 萬美元，其中稅收的流動性約 248.7 萬美元，占比 35.33%，下圖所示的橙色區域。


2.4 收益來源


  • 25% 的團隊 UNIBOT 代幣分配。
  • 1% 的交易手續費，用於回購和銷毀 UNIBOT 代幣。
  • 提供跟單交易服務，用戶需要支付一定數量 UNIBOT 代幣才能跟隨其他交易者的策略和操作。
  • 提供 DEX 限價單服務，用戶需要支付一定數量 UNIBOT 代幣才能設置目標價格並在價格達到時自動執行交易。

2.5 數據信息


根據 Dune 數據統計，UniBot 占據 Telegram Bot 類型項目約 84% 的市場份額。


根據官網顯示，當前總交易量達到 2.62 億美元，這一數據和 Dune 統計數據相近。截止目前共產生交易 40.2 萬筆，費用 1426.8 以太坊，項目收入 685.4 萬美元。


每日使用機器人用戶約 1700～2000 人，主要以老用戶使用居多。每日產生 8000 多筆交易。每日收益約 18 萬美元。


截止目前，用戶總數 1.37 萬，平均每日 2000 人使用，平均每人產生 29 筆交易。通過餅狀圖可以看出，絕大多數用戶交易不超過 5 次，僅交易 1 次占比 27.3%。


3. 如何在 MEXC 購買 UNIBOT 代幣


MEXC 目前提供 UNIBOT 代幣的現貨交易，您可以直接使用 USDT 進行購買。

Web 端


打開 MEXC 網站並登錄個人賬號，在右上角搜索框中輸入 UNIBOT，點擊【交易】下的 UNIBOT/USDT 交易對，跳轉到 UNIBOT 的交易界面，開始交易行為。


App 端


在 MEXC App 首頁搜索框輸入 UNIBOT，點擊現貨下的 UNIBOT/USDT 交易對，進入交易頁面。點擊買入或賣出進行交易。


註：本文中所使用到的數據圖表，均來自第三方數據統計分析網站 Dune Analysis，更多數據可前往網站自行查看。


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麽是NFT

什麽是NFT

NFT 是一種擁有唯一標識符的代幣，並具有額外的參數，允許你在上面存儲某些信息。這種獨特的標識符是代幣不可偽造的原因。附加信息可以是任何信息，如文本、圖像、音頻和視頻文件。NFT 全稱 None Fungible Token，即非同質化代幣。區別於比特幣、以太坊這些同質化代幣（Fungible Token），每一個 NFT 都是獨一無二的。1. NFT 和同質化代幣區別1.1 是否同質：從名字中可

什麼是去中心化借貸

什麼是去中心化借貸

和 DEX 一樣，去中心化借貸也是 DeFi 最重要的組成部分之一。如果說 2020 年 DeFi Summer 是由於不同 DEX 相互競爭開啟吸引流動性大戰而爆發，那麽 Compound 借貸和 DEX 的結合激勵刺激，則是這場盛宴的序幕。1. 什麽是去中心借貸在傳統金融體系中，用戶需要擁有銀行賬號完成身份驗證才能享受金融服務，如涉及借貸，還將需要提供大量個人及抵押物資料，經過層層審查，流程繁

萊特幣減半倒計時！掃除加密熊市陰霾的強心針

萊特幣減半倒計時！掃除加密熊市陰霾的強心針

什麽是萊特幣？起源萊特幣創立於2011年。萊特幣源於比特幣，萊特幣的開發團隊根據比特幣的原始代碼，進行了特殊的修改。這樣的創新使得萊特幣可以在一些被限制的BTC網路中使用。交易快捷和比特幣相比，萊特幣的交易速度更快，出塊時間更短。一般而言，當BTC被交易時，一個區塊所確認的時間為10分鐘；而在萊特幣網絡中，一個區塊所需確認的時間只有2.5分鐘。公平「挖礦」萊特幣和比特幣使用不同的挖礦算法，萊特幣採

什麽是 Web 3.0？

什麽是 Web 3.0？

2014 年 Gavin Wood 博士提出了一種革命性的 Web 3.0 設想。他的理念是：Web 3.0 是為讓互聯網更加去中心化、可驗證、安全而發起的一組廣泛的運動和協議；Web 3.0 願景是實現無服務器、去中心化的互聯網，即用戶掌握自己身份、數據和命運的互聯網；Web 3.0 將啟動新全球數字經濟系統，創造新業務模式和新市場，打破平臺壟斷，推動廣泛的、自下而上的創新。1. 從 Web 1

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金