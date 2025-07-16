



NFT 是一種擁有唯一標識符的代幣，並具有額外的參數，允許你在上面存儲某些信息。這種獨特的標識符是代幣不可偽造的原因。附加信息可以是任何信息，如文本、圖像、音頻和視頻文件。





NFT 全稱 None Fungible Token，即非同質化代幣。區別於比特幣、以太坊這些同質化代幣（Fungible Token），每一個 NFT 都是獨一無二的。









1.1 是否同質 ：從名字中可以輕易看出，同質化代幣是相同的，可以在交易所（ CEX 或 DEX ）交易。而 NFT 是不同的，需要在 NFT 交易市場進行交易。





1.2 是否可互換 ：同質化代幣可互換，NFT 不可以互換。比如我和你都有一個 BTC，我們可以互相交換對方手中的 BTC，並不會有任何差異。但是我和你都有一個 BAYC NFT，我們並不能互換，因為價值、稀有度、編號、圖片樣子等都是不對等的。





1.3 是否可分割 ：同質化代幣可分割，比如一個 BTC 的價格太高了買不起，我可以選擇買 0.1 個。但是 NFT 不可分割，我買不起這個 NFT，一般來說我不能買 0.1 個 NFT。（註：關於 NFT 碎片化放在後面來講）





1.4 流動性 ：不難看出，同質化代幣可分割利於交易，它的流動性會更好，容易買賣。而 NFT 不可分割，流動性相對較差，一般很難立即出售。









最早的 NFT 可以追溯到 2012 年在比特幣網絡上設計的 Colored Coins。Colored Coins 是一個實驗性項目，旨在探索非同質化代幣的想法。





2014 年紐約藝術家 Kevin McCoy 在區塊鏈上鑄造了第一個 NFT —— Quantum，它被認為是世界上第一個 NFT。雖然它是最久遠的之一，但從技術上講，它不是現存的第一個NFT。





2015 年 NFT 項目 Etheria 在以太坊網絡上創立，這是一個虛擬的世界，玩家可以擁有土地，在土地建造以獲得獎勵。





2017 年 CryptoPunks、Mooncats 和 CryptoKitties（加密貓）先後發布，這些項目現在已經家喻戶曉。也是這一年 ERC-721 協議出現並被廣泛應用，加密貓是第一個使用 ERC-721 協議的項目。





2020 年 8 月 NBA Top Shot 爆火，不到半年交易額超過 4.6 億美元。





2021 年 NFT 全面爆發。數字藝術家 Beeple 的 NFT 作品《Everydays：The First 5000 Days》拍賣出 6934 萬美元的天價。隨後 Zion Lateef Williamson、村上隆、Snoop Dogg、Eminem、Twitter CEO Jack Dorsey、Edward Snowden、Paris Hilton 等各界明星和藝術家們紛紛通過各種 NFT 平臺發布了自己的 NFT 項目。





2021 年 4 月 BAYC（無聊猿）項目上線，團隊隨後又發布了 BAKC 和 MAYC 。不到一年，無聊猿價格沖上 150 ETH，占穩 NFT 第一的寶座。





2021 年，Cool Cats、Doodles 等藍籌項目上線。





2022年 Azuki、Moonbirds、Goblintown.wtf（哥布林）上線，隨後 NFT 市場開始逐漸變涼，進入熊市。









截止目前，圍繞 NFT 的協議標準，主要是 ERC-721、ERC-1155、ERC-998 這幾種。





NFT 項目 CryptoPunks 是建立在 ERC-20 的衍生品上，當時還沒有 ERC-721 協議，因此也是目前 NFT 領域中最特殊的 NFT 之一。









ERC-721 是最早的 NFT 標準協議，特點是每個 Token 都有一個單獨的智能合約。在 ERC-721 基礎上後來發展衍生出了 ERC-721A 協議，允許一次性鑄造多個 NFT，即鑄造一個 NFT 和鑄造多個 NFT 成本基本一致，降低了 gas。Azuki 就是使用 ERC-721A 協議的代表。









ERC-1155 可以看成是 ERC-721 和 ERC-20 的結合，它允許一個智能合約處理多種類型的 Token，同時解決ERC-721的一些固有缺陷，如較高的 gas 消耗。





ERC-1155 具有很高的效率，尤其是在做批量轉移時。例如它可以在 1 次交易中處理 10 個 NFT，而ERC-721 則需要 10 次單獨的交易才能轉移 10 個 NFT。









ERC-998 支持可組合非同質化 Token，允許任意一個 NFT 捆綁其他的 NFT 或者同質化代幣。ERC-998 是可以包含多個 ERC-721 和 REC-20 協議標準的 Token。









NFT 為內容創建者、賣家和買家提供了許多優勢，具體取決於創建它們的平臺。使用以太坊中的 NFT，智能合約是自動的，即智能合約中的代碼一旦添加到區塊鏈中就無法更改，並且一旦滿足並驗證了標準，就無法更改交易。這為創作者和購買者提供了安全保障。





對於創作者。區塊鏈技術和NFT為藝術家和內容創作者提供了一個獨特的機會來將他們的商品貨幣化。例如，藝術家不再需要依靠畫廊或拍賣行來出售他們的藝術品。他們可以將其作為NFT直接出售給消費者，這也讓他們保留了更多的利潤。





對於收藏家。NFT 允許收集者在數字世界中證明所有權。在 NFT 發明之前，無法證明數字藝術品或收藏品的所有權或真實性。通過 NTF，投資者擁有他們購買的不可替代代幣的真正所有權。當數字資產被標記化時，這會創造價值，因為可以證明其真實性和所有權，這也意味著它可以多次買賣。









任何市場都具有風險。數字藝術和收藏品等NFT市場正在高速發展但，這並不能保證這項投資永遠安全。特別是投資 NFT 有其獨特的風險。畢竟他們依然屬於新生事物。特別是幣圈的新用戶還沒有足夠的經驗來判斷 NFT 的表現。投資 NFT 虛擬資產時，新興市場的波動性、流動性不足和欺詐風險是防範的重點。





NFT 的估值在很大程度上取決於真實性、創造力以及所有者和買家的看法。目前，NFT 需求將推動價格而不是基本面、技術或經濟指標。不少相關企業在股票市場的表現上看似風聲水起，但在元宇宙和 NFT 尚無實際業務收入和利潤，在元宇宙領域開展相關布局多處於仍在初始階段，研發投入尚未形成規模。













投資 NFT 概念相關的代幣，這些代幣本身並非 NFT，而是各個 NFT 項目（應用）的原生治理代幣或功能代幣，或者為 NFT 提供基礎設施的公鏈代幣。





目前 NFT 概念幣少說也有 100 種，Coingecko 上 前 100 的 NFT 代幣總市值 248 億美元。有意參與的用戶不妨前往 MEXC（抹茶）熱門 NFT 幣種板塊選擇相應代幣進行交易。









在一級市場或二級市場直接購買 NFT 單品，比如加密藝術品、收藏品、遊戲道具、虛擬土地等。排名前十的 NFT 項目主要集中在加密收藏品、遊戲、虛擬土地這幾個領域。你可以去參與一 些大型藝術收藏品的一級市場拍賣，或者是在 Opensea 等二級交易平臺選擇心儀的項目和收藏一些單品，前提是你需要準備好錢包、相應公鏈代幣、平臺賬戶才可正式交易。





值得註意的是， 投資 NFT 單品對投資者的鑒賞能力、藝術價值判斷等有一定的要求。此外還需要評估和衡量它的區塊鏈基礎、稀缺度、時間年齡、釋放速度等維度，因此這一方式更多體現的是一種身份認同 和社交屬性，更適合本身有收藏興趣和能力的用戶參與。









除了以上兩種方法外，發行自己的 NFT 也是獲益的途徑之一。需要強調的是，假如你是想自己發行鑄造一個 NFT，那麽你可以選擇在 OpenSea、Rarible 等 NFT 鑄造平臺上上傳文件，鑄造發行。目前 NFT 支持多種文件形式和格式，包括視覺文件 JPG、PNG、GIF 、音樂文件 MP3 等、3D 文件 GLB 等，先提前準備好文件，在平臺上連接錢包並根據提示將文件上傳，設置好NFT數量、作品描述 、版稅比例等信息就能達到目的。













正如在最開始我們提到過的，有些 NFT 的價格高到令人望而卻步，使許多人無法接觸到最熱門搶手的作品。想要出售 NFT 的賣家也沒辦法短時間尋找到能夠支付得起價格的買家，NFT 嚴重缺乏流動性。





NFT 碎片化的目的是通過使 NFT 可分割，從而更方便交易來解決流動性的問題。這使資本較少的投資者能夠擁有獨特的、高價值的 NFT 的一部分。





NFT 的碎片部分被認為是可以相互替換的。由於它們是同質化的，用戶可以通過 DEX 交易這些碎片化的 NFT 代幣，類似於同質化代幣的交易方式。









NFT 碎片化展示了 DeFi 機製和 NFT 的結合。隨著 DeFi 的發展，一些項目探索 NFT 與 DeFi 產品的結合，比如 Uniswap V3。





Uniswap V3 已經成功地在 DeFi 領域有效應用了 NFT，提高了資本的利用率，更低的交易滑點和更高的費用收益。









2021 年 8 月 Loot 誕生。Loot 是一個由隨機生成的句子組成有限系列 NFT，每個句子代表一種特定形式的裝備。隨後社區圍繞 Loot 開始建設相關衍生品，旨在補充和填補 Loot 元宇宙缺失部分。包括冒險金幣（AGLD）、地圖、寵物、歌曲、公會等。





這些 NFT 被看作是可組合的部分，可以作為更大的東西的一部分，就像樂高積木一樣，供創作者和創新者建造。







