合約帳單怎麼用？MEXC 合約資金管理全攻略

在加密衍生品市場中，實時掌握帳戶資金流動和盈虧數據，是每位合約交易者實現穩健操作的關鍵。MEXC 推出的【合約帳單】功能，正是為滿足用戶在資金覆盤和策略調整上的專業需求而設計。透過這一功能，用戶可以全面追蹤合約帳戶的出入帳明細，快速定位交易中的盈虧來源，從而建立更有效的資金管理體系。本文將圍繞【合約帳單】的定義、優勢、操作方法與實際應用，為你提供一份完整的使用指南。

1. 什麼是【合約帳單】？


MEXC 【合約帳單】是一個專門用於追蹤合約帳戶資金流動的系統模組，聚焦於每筆已完成交易的資金明細，包含出入帳、盈虧變化、手續費支出、強平與自動減倉等重要數據。用戶可透過帳單實現實時覆盤與精準分析，從而優化交易策略，提升整體收益。與【合約訂單】功能主要聚焦委託和成交數據不同，【合約帳單】更強調帳戶中的實際資金流向和盈虧記錄。例如，在平倉、強平、手續費支付等交易過程中，用戶在【合約帳單】中可以清晰看到每一筆資金的出入時間、金額、業務類型和具體來源。這一功能對於交易者進行歷史分析、策略檢驗及風險控制尤為重要。

2.【合約帳單】與【合約訂單】的區別


儘管兩者同屬於合約帳戶下的工具，但其資訊側重和使用場景各不相同。

【合約帳單】專注於「資金視角」，即已發生的財務數據彙總。它展示的是合約帳戶中因操作產生的實際帳務變動，便於用戶聚焦盈虧、費用、劃轉等資訊，從而更高效地進行資金管理和成本核算。

相較之下，【合約訂單】更偏重「交易視角」，展示訂單層面的操作記錄，如當前委託、成交價、訂單狀態等，有助於用戶從策略維度進行技術回溯和交易調整。

功能對比
合約帳單
合約訂單
核心用途
查看資金動向、盈虧明細
查看訂單狀態與交易記錄
展示維度
資金流水、手續費、強平等
當前委託、歷史成交等
優勢作用
用於資金管理與盈虧分析
用於交易策略覆盤與調整

簡而言之，【合約帳單】讓你看清錢的流動，【合約訂單】讓你明白交易過程。

3.【合約帳單】的核心優勢


對於合約交易者而言，掌握合約帳戶的盈虧明細、成本結構與風險動態，是提升交易策略與資金效率的關鍵。而【合約帳單】功能，正是 MEXC 針對這一需求推出的專業工具，其核心優勢主要體現在以下三個方面：

3.1 操作界面簡潔直觀，數據展示清晰高效


相較於資訊密集、數據維度繁雜的【合約訂單】模組，【合約帳單】以「已完成資金流水」為核心，聚焦於關鍵財務數據的梳理與分類。用戶無需繁複篩選，便可一目瞭然地查看最近 30 天的每筆交易記錄，涵蓋交易時間、資金費用、業務類型、幣種、數量、方向等關鍵資訊，極大提升了使用效率與體驗。

打開路徑：【資產】-【合約】-【合約帳單】，支援時間篩選、幣種篩選與業務類型篩選，快速定位所需交易記錄。

3.2 分類維度科學，聚焦關鍵指標


【合約帳單】透過「業務類型」對資金變動進行精準分類，圍繞交易者最關心的盈虧表現與資金成本，構建了清晰、實用的分析維度，主要包括以下四類核心項：

  • 交易手續費

每一筆合約成交都會產生手續費支出，尤其在高頻交易中，這部分成本不可忽視。

例如，用戶以市價開倉 BTCUSDT 合約 1 張，成交金額為 10,000 USDT，手續費為 0.02%，則帳單中將顯示扣除 2 USDT 的交易手續費。用戶可透過【合約帳單】-【業務類型】-「交易手續費」查看具體扣款明細，便於後續核算真實收益。

  • 平倉盈虧

這項用於記錄每筆已平倉訂單所實現的盈虧結果，是判斷交易策略是否有效的關鍵指標。

例如，某用戶以 25,00 USDT 做多 ETH 合約，後在 26,00 USDT 平倉獲利，帳單會自動記錄這筆交易的「平倉盈虧」明細，顯示為 +1,00 USDT（扣除相關費用後）。這幫助用戶精準瞭解每一筆交易的淨利潤，優化下一次入場判斷。

  • 強平清算

當合約帳戶保證金不足，觸發強平機制或系統自動減倉（ADL）時，【合約帳單】將詳細記錄這一行為。

例如，用戶因行情急劇下跌未及時止損，系統強制平掉其 BTC 多單，帳單中會出現「強平平倉」一欄，清楚列明強平時間、損益金額與強平價格，幫助用戶事後覆盤風險控制失效的原因。

  • 自動減倉（ADL）

在極端行情或全倉槓桿高峯期，為防止穿倉，平台可能自動減持用戶持倉並分配至對手帳戶，即「自動減倉（Auto-Deleveraging）」。

舉例：若用戶持有高收益空倉，在強平對手方爆倉後被系統自動減倉 50%，帳單中「自動減倉」一欄將清楚顯示減倉數量、時間及影響盈虧，提示用戶其倉位已被動調整。

透過這些分類和詳細記錄，用戶不僅可以全面掌握每一筆交易背後的真實成本與結果，還能據此分析自身交易行為中的強項與短板，建立更穩健的策略邏輯。

4. 如何使用【合約帳單】？


4.1 Web 端


打開路徑：進入MEXC（【資產】 - 【合約】 - 【合約帳單】）中開啓。


4.2 App 端


打開路徑：進入MEXC（【資產】 - 【合約】 - 【合約帳單】）中開啓。


4.3 功能模組介紹


  • 全部帳單：默認按時間順序列出近 30 天所有資金流水記錄；
  • 合約交易分類：可選擇查看某類業務（如手續費、盈虧等）的明細數據；
  • 資金費用：展示持倉期間產生的所有資金費記錄；例如，用戶持有 BTC/USDT 永續合約多單，若當前資金費率為 +0.01%，系統將在資金費結算時間自動從帳戶中扣除相應金額。
  • 資金劃轉：記錄從現貨到合約帳戶間的資產轉移資訊（不含體驗金）。

4.4 注意事項


  • 數據查詢支援近 30 天內時間範圍；
  • 當前暫不支援展示體驗金記錄顯示和盈虧情況；
  • 不同操作系統界面略有差異，請以實際體驗為準。


5.總結


【合約帳單】作為 MEXC 合約交易生態的重要組成部分，為用戶提供了結構化的資金流水記錄與策略覆盤基礎。透過多維度分類與直觀的數據展示，交易者可以全面掌控資金動態、提升策略透明度，進而實現合約帳戶的穩健運營。
對於希望提升交易效率、強化資金管理能力的用戶而言，MEXC 合約帳單無疑是一項值得重點關注和使用的功能。

免責聲明：加密貨幣交易涉及重大風險。本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

