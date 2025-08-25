合約帳單怎麼用？MEXC 合約資金管理全攻略

















儘管兩者同屬於合約帳戶下的工具，但其資訊側重和使用場景各不相同。





【合約帳單】專注於「資金視角」，即已發生的財務數據彙總。它展示的是合約帳戶中因操作產生的實際帳務變動，便於用戶聚焦盈虧、費用、劃轉等資訊，從而更高效地進行資金管理和成本核算。





相較之下，【合約訂單】更偏重「交易視角」，展示訂單層面的操作記錄，如當前委託、成交價、訂單狀態等，有助於用戶從策略維度進行技術回溯和交易調整。





功能對比 合約帳單 合約訂單 核心用途 查看資金動向、盈虧明細 查看訂單狀態與交易記錄 展示維度 資金流水、手續費、強平等 當前委託、歷史成交等 優勢作用 用於資金管理與 盈虧分析 用於交易策略覆盤與調整





簡而言之，【合約帳單】讓你看清錢的流動，【合約訂單】讓你明白交易過程。









對於合約交易者而言，掌握合約帳戶的盈虧明細、成本結構與風險動態，是提升交易策略與資金效率的關鍵。而【合約帳單】功能，正是 MEXC 針對這一需求推出的專業工具，其核心優勢主要體現在以下三個方面：









相較於資訊密集、數據維度繁雜的【合約訂單】模組，【合約帳單】以「已完成資金流水」為核心，聚焦於關鍵財務數據的梳理與分類。用戶無需繁複篩選，便可一目瞭然地查看最近 30 天的每筆交易記錄，涵蓋交易時間、資金費用、業務類型、幣種、數量、方向等關鍵資訊，極大提升了使用效率與體驗。





打開路徑：【資產】-【合約】-【合約帳單】，支援時間篩選、幣種篩選與業務類型篩選，快速定位所需交易記錄。









【合約帳單】透過「業務類型」對資金變動進行精準分類，圍繞交易者最關心的盈虧表現與資金成本，構建了清晰、實用的分析維度，主要包括以下四類核心項：





交易手續費





每一筆合約成交都會產生手續費支出，尤其在高頻交易中，這部分成本不可忽視。





例如，用戶以市價開倉 BTCUSDT 合約 1 張，成交金額為 10,000 USDT，手續費為 0.02%，則帳單中將顯示扣除 2 USDT 的交易手續費。用戶可透過【合約帳單】-【業務類型】-「交易手續費」查看具體扣款明細，便於後續核算真實收益。





平倉盈虧





這項用於記錄每筆已平倉訂單所實現的盈虧結果，是判斷交易策略是否有效的關鍵指標。





例如，某用戶以 25,00 USDT 做多 ETH 合約，後在 26,00 USDT 平倉獲利，帳單會自動記錄這筆交易的「平倉盈虧」明細，顯示為 +1,00 USDT（扣除相關費用後）。這幫助用戶精準瞭解每一筆交易的淨利潤，優化下一次入場判斷。





強平清算





當合約帳戶保證金不足，觸發強平機制或系統自動減倉（ADL）時，【合約帳單】將詳細記錄這一行為。





例如，用戶因行情急劇下跌未及時止損，系統強制平掉其 BTC 多單，帳單中會出現「強平平倉」一欄，清楚列明強平時間、損益金額與強平價格，幫助用戶事後覆盤風險控制失效的原因。





自動減倉（ADL）





在極端行情或全倉槓桿高峯期，為防止穿倉，平台可能自動減持用戶持倉並分配至對手帳戶，即「自動減倉（Auto-Deleveraging）」。





舉例：若用戶持有高收益空倉，在強平對手方爆倉後被系統自動減倉 50%，帳單中「自動減倉」一欄將清楚顯示減倉數量、時間及影響盈虧，提示用戶其倉位已被動調整。





透過這些分類和詳細記錄，用戶不僅可以全面掌握每一筆交易背後的真實成本與結果，還能據此分析自身交易行為中的強項與短板，建立更穩健的策略邏輯。









































全部帳單 ：默認按時間順序列出近 30 天所有資金流水記錄；

合約交易分類 ：可選擇查看某類業務（如手續費、盈虧等）的明細數據；

資金費用 ：展示持倉期間產生的所有資金費記錄；例如，用戶持有 BTC/USDT 永續合約多單，若當前資金費率為 +0.01%，系統將在資金費結算時間自動從帳戶中扣除相應金額。

資金劃轉：記錄從現貨到合約帳戶間的資產轉移資訊（不含體驗金）。









數據查詢支援近 30 天內時間範圍；

當前暫不支援展示體驗金記錄顯示和盈虧情況；

不同操作系統界面略有差異，請以實際體驗為準。

















【合約帳單】作為 MEXC 合約交易生態的重要組成部分，為用戶提供了結構化的資金流水記錄與策略覆盤基礎。透過多維度分類與直觀的數據展示，交易者可以全面掌控資金動態、提升策略透明度，進而實現合約帳戶的穩健運營。

對於希望提升交易效率、強化資金管理能力的用戶而言，MEXC 合約帳單無疑是一項值得重點關注和使用的功能。



