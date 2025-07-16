以太坊權威面臨挑戰：Vitalik 與基金會如何應對紛爭？

在區塊鏈領域，以太坊曾被譽爲“萬鏈之王”，因其在去中心化金融（DeFi）和智能合約技術上的突破而成爲行業標杆。然而，近期以太坊面臨一系列挑戰，包括技術瓶頸、社區分歧以及財務透明度問題，這些因素正逐漸削弱其昔日光環。市場對其可持續發展和技術前景的疑慮日益增加，影響了以太坊的聲譽和未來發展方向。然而，儘管存在諸多負面聲音，也不乏積極的看法和希望。





以太坊創始人Vitalik Buterin近期在DeFi領域的發言引發了廣泛的爭議。DeFi，即去中心化金融，是以太坊生態系統中最重要的組成部分之一，旨在通過區塊鏈技術提供金融服務。然而，Vitalik對DeFi的看法並不完全受到社區的認同。





KOLstrobie reeeee在社交媒體上公開指責Vitalik在DeFi話題上的溝通不暢，其發文表示：“Vitalik，我認爲人們對你對 DeFi 的看法感到困惑或沮喪的原因之一是溝通不暢—— 在你看來，『DeFi』似乎意味著 2021 年的挖礦熱潮龐氏騙局。但對許多其他人來說，『DeFi』意味著在 Aave 等 Money Market、RAI 等 CDP（你也提到了！）、Synthetics 等上進行存錢和借錢。這些都是健康的去中心化金融應用——收益來自借款人、交易費用等。許多融入 DeFi 生態的『龐氏經濟學』只能帶來某些指標的暫時提升，但這並不是 DeFi 的全部。”





在他看來，Vitalik的觀點忽略了DeFi中的健康應用，特別是Aave、RAI和Synthetics等項目的實際價值。並指出，Vitalik似乎將DeFi等同於“龐氏騙局”，而忽視了DeFi作爲一種去中心化金融工具的潛力。









對此，Vitalik迴應稱，他擔憂DeFi的收益來源主要依賴於交易加密代幣的人支付的費用。他認爲，儘管DeFi可能有其優點，但它的增長潛力受到限制，無法成爲將加密技術推廣到更廣泛市場的“爆發創新”。









Vitalik的回覆並沒有平息爭議，反而引來了更多的反駁。Electric Capital合夥人指出Vitalik的觀點適用於所有金融領域，而KOLPaperImperium則表示Vitalik的發言存在對人類經濟史的誤解。Alphaverse Capital的CEO @cryptohuntz也對Vitalik的觀點提出了質疑，認爲其論點無法成立。









這一爭議不僅反映了對Vitalik個人觀點的不同看法，也暴露了社區對DeFi未來發展的不同期待。Vitalik的擔憂和反對意見，似乎表明了對DeFi持續增長的謹慎態度，而社區對DeFi的期望則更加樂觀。這種分歧可能會影響以太坊在未來的策略調整和生態建設





以太坊基金會近期的財務操作也成爲爭議的焦點。8月25日，以太坊基金會轉出3.5萬枚ETH，這一舉動引發了社區對其財務透明度的擔憂。社區成員對基金會的支出報告提出質疑，認爲基金會的財務狀況缺乏足夠的公開和透明。





Josh Stark，ETHGlobal成員，回應了這一質疑，表示基金會正在編寫一份最新的支出報告，預計在11月的Devcon SEA大會前發佈。這份報告將涵蓋2022年和2023年的支出情況，包括內部和外部支出的詳細信息。





根據Josh Stark的透露，基金會的支出主要分爲內部和外部兩部分。內部支出包括對以太坊核心開發團隊的資助，如Geth、隱私和擴展探索（PSE）、Solidity、密碼學研究、穩健激勵小組和Devcon等。外部支出則包括對一些相關組織的撥款，例如Nomic基金會、去中心化研究中心、L2Beat、0xPARC基金會等。





儘管如此，基金會的財務透明度問題仍未完全解決。許多社區成員希望基金會能夠提供更加詳細和透明的財務報告，以重建社區對其管理和資金使用的信任。這一問題的解決不僅關乎基金會的信譽，也對以太坊的未來發展和社區支持至關重要。





以太坊的生態系統建設也是當前討論的重點之一。自2021年以來，ETH生態系統的新開發者數量似乎有所減少，這一現象引發了對以太坊生態建設的擔憂。與此相比，其他平臺如Solana則吸引了大量的年輕開發者和創新項目。數據顯示，SOL/ETH 在過去一年中的年增長率達到了 300%（圖右），但 ETH/BTC 的比值在過去兩年內卻下跌了 50%（圖左），市值相對於比特幣減少了一半。









Ethenalabs的風險主管MacroMate8指出，Solana等平臺的快速發展和活躍的開發者社區，使得以太坊面臨著越來越大的競爭壓力。然而，Josh Stark引用了Electric Capital開發者報告的數據，反駁了這一觀點。他認爲，以太坊的成功並不能僅僅通過開發者數量來衡量，L2解決方案的引入也將提升以太坊的整體性能和擴展能力。





此外，CF Benchmarks CEO對以太坊未來的前景持樂觀態度。他認爲，未來幾個月，以太坊現貨ETF的需求可能會持續增長，更多財富管理公司可能會向客戶提供相關產品。CF Benchmarks認爲，一旦財富經理和財務顧問完成了對以太坊的教育過程，流入以太坊現貨ETF的資金將會增加，從而推動以太坊的進一步發展。





這些觀點表明，以太坊在面對競爭和挑戰時，仍然具有一定的市場機會和潛力。生態系統的建設和擴展將是以太坊未來發展的關鍵，而如何應對來自其他平臺的挑戰，將決定以太坊能否繼續保持其在區塊鏈領域的領先地位。





儘管以太坊當前面臨多重挑戰，但仍有一些對其未來持樂觀態度的觀點。有一些觀點認爲，以太坊基金會在2020年出售的10萬枚ETH經歷了顯著的價格上漲，這表明以太坊仍然具有潛在的價值，因此以太坊在經歷了更大的信任危機後，依然有可能在未來實現突破。





1confirmation創始人Nick Tomaino對以太坊的未來持積極態度，他在此前公佈的 2024 年第 2 季度 LP 信函中明確表示以太坊市值有望在未來五年內超過比特幣。並解釋稱，比特幣有明確的敘事（數字黃金），而以太坊則在過去五年裡一直是加密領域最具影響力的區塊鏈。隨著更多財富管理公司進入市場，以太坊的價值和應用潛力可能會得到進一步認可。









Steno Research高級加密貨幣分析師Mads Eberhardt提出了以太坊的脫困建議，他在X上發文指出：“看起來 DeFi 的總鎖定價值落後於美元一年期遠期利率三個月——朝著相反的方向發展。簡而言之，美元匯率是 DeFi 的關鍵驅動因素。” 他認爲，利率是影響DeFi吸引力的關鍵因素，因爲它決定了投資者是否傾向於在去中心化金融市場中尋找高風險的機會。利率的變化可能會影響DeFi市場的表現，從而影響以太坊的整體發展。













總體來說，以太坊作爲區塊鏈技術的代表，曾經被寄予了無限的期待。然而，當前的爭議和挑戰表明，以太坊在未來的發展中需要面對許多複雜的問題。儘管如此，以太坊曾經經歷過更大的信任危機，因此對其未來的發展保持耐心和希望，或許是當前最合適的態度。以太坊的未來將取決於其如何應對當前的挑戰，如何調整策略以適應不斷變化的市場環境，以及如何繼續吸引和支持開發者和用戶。只有通過持續的創新和改進，以太坊才能繼續保持其在區塊鏈領域的領先地位，並實現其在去中心化金融和智能合約方面的潛力。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。