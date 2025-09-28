加密市場常用技術指標全解析，助您精準把握市場脈搏





在加密貨幣交易中，技術指標分析是依據一定的數理統計方法，運用一些複雜的計算公式，來判斷行情走勢的量化的分析方法，能夠為投資者提供直觀的趨勢參考。MEXC 平台提供了眾多的技術分析指標，其中包括移動平均線（MA）、指數移動平均線（EMA）、指數平滑移動平均線（MACD）、布林線（BOLL）以及相對強弱指數（RSI）等經典指標。

























舉例：以 BTC 日線級別趨勢為例，圖中黃色曲線為 MA5 均線。8 月 5 日， BTC 價格下探觸及 MA5 後迅速獲得支撐，隨即出現快速反彈走勢。













指數移動平均線（EMA）對最近的價格數據給予更高的權重，使得指數移動平均線對價格變動的反應更為敏感。指數移動平均線可用於捕捉短期趨勢並識別潛在的趨勢逆轉。









舉例：以 BTC 日線級別趨勢為例，圖中黃色曲線為 EMA5 ，紫色曲線為 EMA10。交易者經常使用 EMA 交叉點作為潛在的買入或賣出訊號，也就是說 6 月 24 日 8:00 可以被進行買入。





















舉例：以 BTC 為例，MACD 指標由兩根線組成，快線（下圖黃色線）和慢線（下圖紫色線）。當快線上穿慢線時，稱為金叉，發出做多訊號，此時往往是上升趨勢的開啓點；當快線下破慢線時，稱為死叉，發出做空訊號，此時往往是下降趨勢的開啓點。













布林線（BOLL）衡量市場價格的波動性以及超買和超賣狀況，由上軌線（UP）、中軌線（MID）和下軌線（DN）三條線組成。









舉例：BOLL 均值迴歸策略認為，價格在上軌線和下軌線圍成的範圍內浮動，即使短期內突破上下軌，但長期來看，仍然會迴歸到這個範圍之內。因此，價格一旦突破上下軌，即形成買賣訊號。以 BTC 為例，4 月 8日，BTC 價格下跌，突破下軌，此時可視為買入訊號。













相對強弱指數（RSI） 透過計算一段時間內價格上漲和下跌的平均值來生成一個介於 0 和 100 之間的指標，用於測量價格的超買和超賣情況。相對強弱指數是衡量加密貨幣價格變動幅度和強度的指標。









舉例：RSI 指標在 [0，100] 之間波動。參數越大，表明市場多方強勢，參數越小，表明市場空方強勢。以BTC 為例，2024 年 11 月 11 日當 RSI 指標超過上軌時，處於超買區，此時適合做空。













技術指標 優點 缺點 移動平均線 過濾掉價格的短期波動；提供支持和阻力水平，識別趨勢反轉 具有滯後性；在震盪行情中不適用且可能因異常波動而產生誤導 指數移動平均線 更快地反應價格變動；平滑效果較好且適應性強 過於敏感可能引發虛假訊號，價格反轉時可能提前給出並非完全可靠的訊號 指數平滑移動平均線 有良好的趨勢跟蹤能力，並可透過價格與指標的背離輔助判斷反轉 存在滯後性；在盤整行情中假訊號較多 布林線 能精準反映市場波動性變化並提供支撐阻力位置，且中軌可用於趨勢判斷 存在滯後性；且在遭遇假突破時容易產生誤導 相對強弱指數 清晰提示超買超賣狀態並衡量趨勢強度 在震盪市中容易產生噪音訊號，而且計算週期的設定對結果影響很大，需要根據市場情況調整













透過運用移動平均線（MA）、指數平滑移動平均（MACD） 等指標，投資者可以更清晰地識別市場的長期趨勢和短期波動，從而在合適的時機入場和出場。例如，當短期移動平均線（EMA）上穿長期移動平均線形成“金叉”時，可能預示著價格上漲趨勢的開始，投資者可以抓住這個時機買入。









技術指標可以作為支撐和阻力水平的參考，幫助投資者設置合理的止損和止盈點。布林線（BOLL ）的上軌線和下軌線就可以視為價格的支撐和阻力水平，當價格觸及上軌線時，投資者可以考慮賣出部分或全部持倉，以鎖定利潤；當價格觸及下軌線時，可以考慮適當買入，以控制風險。、









技術指標提供了量化的分析依據，避免了投資者僅憑主觀感覺進行交易決策的盲目性。相對強弱指數（RSI）指標可以測量價格的超買和超賣情況，當 RSI 指標超過 70 時，表示價格可能超買，市場出現回調的可能性增加，投資者可以據此謹慎操作，減少盲目追漲帶來的風險。









我們以 MEXC 平台合約交易為例進行設置演示，現貨交易設置方法完全一致。





1）打開 MEXC 官網並登錄賬號，點擊【合約交易】進入合約交易頁面。





2）點擊 K 線圖上方的指標按鈕。





3）在指標頁面勾選您要添加的指標，如下圖所示添加 MA 等指標。





4）點擊【確定】完成指標設置。













MEXC 平台提供了豐富多樣的技術指標，它們各自具備獨特的特點，也適用於不同的交易場景。投資者在運用這些指標時，需結合自身的交易週期、風險偏好以及當下的市場環境，對指標進行合理組合與搭配。並且，由於加密市場複雜多變，投資者還需在實踐中持續調整和優化指標組合，如此才能更有效地捕捉交易機會、管控風險，進而提升整體交易水平。





對於投資者而言，掌握 MEXC 平台上這些基本技術指標，清楚它們的優缺點，同時學會在平台上進行設置操作，對提高在加密貨幣交易中決策的準確性和成功率十分關鍵。希望投資者能善用這些技術指標，在市場的起伏中穩健邁進。









