加密市場常用技術指標全解析，助您精準把握市場脈搏

在加密貨幣交易中，技術指標分析是依據一定的數理統計方法，運用一些複雜的計算公式，來判斷行情走勢的量化的分析方法，能夠為投資者提供直觀的趨勢參考。MEXC 平台提供了眾多的技術分析指標，其中包括移動平均線（MA）、指數移動平均線（EMA）、指數平滑移動平均線（MACD）、布林線（BOLL）以及相對強弱指數（RSI）等經典指標。

1.常見技術指標介紹


1） 移動平均線（Moving Average, MA）


移動平均線（MA）是將一定時期內的平均資產價格以線性的方式展現出來，從而平滑價格波動，使趨勢更加清晰。移動平均線包括簡單移動平均線 (SMA)、指數移動平均線 (EMA) 和加權移動平均線 (WMA)等類型。


舉例：以 BTC 日線級別趨勢為例，圖中黃色曲線為 MA5 均線。8 月 5 日，BTC 價格下探觸及 MA5 後迅速獲得支撐，隨即出現快速反彈走勢。


2） 指數移動平均線（Exponential Moving Average, EMA）


指數移動平均線（EMA）對最近的價格數據給予更高的權重，使得指數移動平均線對價格變動的反應更為敏感。指數移動平均線可用於捕捉短期趨勢並識別潛在的趨勢逆轉。


舉例：以 BTC 日線級別趨勢為例，圖中黃色曲線為 EMA5 ，紫色曲線為 EMA10。交易者經常使用 EMA 交叉點作為潛在的買入或賣出訊號，也就是說 6 月 24 日 8:00 可以被進行買入。


3）指數平滑移動平均線（Moving Average Convergence Divergence, MACD）


指數平滑移動平均線（MACD）透過計算兩個移動平均線之間的差異和移動平均線的交叉來生成訊號，用於衡量價格趨勢的強度和反轉的可能性。指數平滑移動平均線由快速均線（DIF 線）、慢速均線（DEA 線）和紅綠柱形圖（MACD柱）三部分組成。


舉例：以 BTC 為例，MACD 指標由兩根線組成，快線（下圖黃色線）和慢線（下圖紫色線）。當快線上穿慢線時，稱為金叉，發出做多訊號，此時往往是上升趨勢的開啓點；當快線下破慢線時，稱為死叉，發出做空訊號，此時往往是下降趨勢的開啓點。


4）布林線（Bollinger Bands, BOLL）


布林線（BOLL）衡量市場價格的波動性以及超買和超賣狀況，由上軌線（UP）、中軌線（MID）和下軌線（DN）三條線組成。


舉例：BOLL 均值迴歸策略認為，價格在上軌線和下軌線圍成的範圍內浮動，即使短期內突破上下軌，但長期來看，仍然會迴歸到這個範圍之內。因此，價格一旦突破上下軌，即形成買賣訊號。以 BTC 為例，4 月 8日，BTC 價格下跌，突破下軌，此時可視為買入訊號。


5）相對強弱指數（Relative Strength Index, RSI）


相對強弱指數（RSI）透過計算一段時間內價格上漲和下跌的平均值來生成一個介於 0 和 100 之間的指標，用於測量價格的超買和超賣情況。相對強弱指數是衡量加密貨幣價格變動幅度和強度的指標。


舉例：RSI 指標在 [0，100] 之間波動。參數越大，表明市場多方強勢，參數越小，表明市場空方強勢。以BTC 為例，2024 年 11 月 11 日當 RSI 指標超過上軌時，處於超買區，此時適合做空。


2.常見技術指標優缺點


技術指標
優點
缺點
移動平均線
過濾掉價格的短期波動；提供支持和阻力水平，識別趨勢反轉
具有滯後性；在震盪行情中不適用且可能因異常波動而產生誤導
指數移動平均線
更快地反應價格變動；平滑效果較好且適應性強
過於敏感可能引發虛假訊號，價格反轉時可能提前給出並非完全可靠的訊號
指數平滑移動平均線
有良好的趨勢跟蹤能力，並可透過價格與指標的背離輔助判斷反轉
存在滯後性；在盤整行情中假訊號較多
布林線
能精準反映市場波動性變化並提供支撐阻力位置，且中軌可用於趨勢判斷
存在滯後性；且在遭遇假突破時容易產生誤導
相對強弱指數
清晰提示超買超賣狀態並衡量趨勢強度
在震盪市中容易產生噪音訊號，而且計算週期的設定對結果影響很大，需要根據市場情況調整

3.學會技術指標的好處


3.1 精準把握市場趨勢


透過運用移動平均線（MA）、指數平滑移動平均（MACD） 等指標，投資者可以更清晰地識別市場的長期趨勢和短期波動，從而在合適的時機入場和出場。例如，當短期移動平均線（EMA）上穿長期移動平均線形成“金叉”時，可能預示著價格上漲趨勢的開始，投資者可以抓住這個時機買入。

3.2 有效控制交易風險


技術指標可以作為支撐和阻力水平的參考，幫助投資者設置合理的止損和止盈點。布林線（BOLL ）的上軌線和下軌線就可以視為價格的支撐和阻力水平，當價格觸及上軌線時，投資者可以考慮賣出部分或全部持倉，以鎖定利潤；當價格觸及下軌線時，可以考慮適當買入，以控制風險。、

3.3 提高交易決策的科學性


技術指標提供了量化的分析依據，避免了投資者僅憑主觀感覺進行交易決策的盲目性。相對強弱指數（RSI）指標可以測量價格的超買和超賣情況，當 RSI 指標超過 70 時，表示價格可能超買，市場出現回調的可能性增加，投資者可以據此謹慎操作，減少盲目追漲帶來的風險。

4.如何在MEXC上設置技術指標？


我們以 MEXC 平台合約交易為例進行設置演示，現貨交易設置方法完全一致。

1）打開 MEXC 官網並登錄賬號，點擊【合約交易】進入合約交易頁面。

2）點擊 K 線圖上方的指標按鈕。

3）在指標頁面勾選您要添加的指標，如下圖所示添加 MA 等指標。

4）點擊【確定】完成指標設置。


5.結尾


MEXC 平台提供了豐富多樣的技術指標，它們各自具備獨特的特點，也適用於不同的交易場景。投資者在運用這些指標時，需結合自身的交易週期、風險偏好以及當下的市場環境，對指標進行合理組合與搭配。並且，由於加密市場複雜多變，投資者還需在實踐中持續調整和優化指標組合，如此才能更有效地捕捉交易機會、管控風險，進而提升整體交易水平。

對於投資者而言，掌握 MEXC 平台上這些基本技術指標，清楚它們的優缺點，同時學會在平台上進行設置操作，對提高在加密貨幣交易中決策的準確性和成功率十分關鍵。希望投資者能善用這些技術指標，在市場的起伏中穩健邁進。

