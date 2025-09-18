新手必讀！一文詳解常見「加密貨幣技術分析」

技術分析是金融投資中常用的工具，其核心目的是透過歷史價格與交易數據預測未來市場趨勢。本文將深入解析技術分析的核心前提、四大因素及幾大經典理論，幫助投資者更好地理解和應用技術分析。 1. 技術分析的歷史起源：源自日本江戶時代 技術分析歷史悠久，最早源於日本德川幕府時代（1603～1867年）的大米交易，爲了記錄大米價格變化來預測大米漲跌趨勢，一位名叫本間宗久的商人發明了蠟燭圖雛形。經過數百年發展和傳技術分析是金融投資中常用的工具，其核心目的是透過歷史價格與交易數據預測未來市場趨勢。本文將深入解析技術分析的核心前提、四大因素及幾大經典理論，幫助投資者更好地理解和應用技術分析。 1. 技術分析的歷史起源：源自日本江戶時代 技術分析歷史悠久，最早源於日本德川幕府時代（1603～1867年）的大米交易，爲了記錄大米價格變化來預測大米漲跌趨勢，一位名叫本間宗久的商人發明了蠟燭圖雛形。經過數百年發展和傳
技術分析是金融投資中常用的工具，其核心目的是透過歷史價格與交易數據預測未來市場趨勢。本文將深入解析技術分析的核心前提、四大因素及幾大經典理論，幫助投資者更好地理解和應用技術分析。

1. 技術分析的歷史起源：源自日本江戶時代


技術分析歷史悠久，最早源於日本德川幕府時代（1603～1867年）的大米交易，爲了記錄大米價格變化來預測大米漲跌趨勢，一位名叫本間宗久的商人發明了蠟燭圖雛形。經過數百年發展和傳承，技術分析開枝散葉，衍生出基礎K線圖、技術指標和道氏理論、波浪理論、江恩理論、纏論等綜合性技術分析理論。

這些理論各具特色，目標都是透過對歷史數據的解讀，預測價格未來走勢，實現盈利。

2. 技術分析的前提： 3 大假設


任何技術分析體系，都是建立在三大假設之上：

2.1 市場行爲涵蓋一切信息


根據有效市場假說，在一個競爭充分、完全透明的市場中，市場價格走勢是項目基本面、宏觀經濟、代幣籌碼等所有市場信息的綜合反映。這條假設是技術分析基礎，如果不被承認，那技術分析將毫無意義。

2.2 價格沿趨勢方式演變


價格不會隨機波動，而是遵循一定的趨勢方向。趨勢一旦形成，通常會在一定時間內持續。這是技術分析最核心的思想。

2.3 歷史往往會重演


當市場出現和過去相同或相似情況時，投資者會根據過去的成功經驗或失敗教訓來作出目前的投資選擇，市場行爲和價格走勢會出現歷史重演。

3. 技術分析的 4 大核心要素


技術分析的所有方法都基於以下四個關鍵因素：

1）成交價格：價格是市場行爲的直接表現，代表交易雙方對市場的共識。

2）成交量：反映市場參與度。成交量大說明市場分歧大，成交量小則說明市場認同度高。

3）時間：是技術形態形成與變化的週期。不同的時間週期會對應不同的價格波動空間。

4）空間：指價格的波動幅度。通常，時間週期越長，價格變動空間也越大。

4. 經典技術分析理論


4.1 道氏理論


道氏理論查爾斯·亨利·道創立，是所有市場技術分析理論的鼻祖。它包含三大假設和五大定理，是一套完整的趨勢跟蹤理論。道氏理論的核心在於K線價格變化的三種趨勢：

1）主要趨勢：持續 1 年或 1 年以上，分爲牛市、熊市和區間盤整。
2）次級趨勢：與主要趨勢方向相反，持續 3 個星期到數個月，折返幅度爲主要趨勢的三分之一至三分之二。
3）短暫趨勢：通常是次要趨勢中的K線價格日線調整，很難分析具體趨勢，但分析主要趨勢和次級趨勢需要依靠短暫趨勢進行判斷。

道氏理論三大趨勢圖解

4.2 波浪理論


波浪理論由美國證券分析家 Ralph Nelson Elliott 提出，透過對道瓊斯指數的研究，總結了股市價格運動與波浪之間的關聯。如果說道氏理論告訴了我們何謂趨勢，那波浪理論則是對趨勢的精細刻畫。

1）浪行結構

基於道氏理論對市場趨勢的劃分，波浪理論將市場週期劃分爲八浪，即五個驅動浪和三個調整浪。其中每一個波浪裏會包含更小的浪（子浪），每一個波浪也被另一個更大的浪所包含。在牛市八浪模型裏，五個推動浪是上升的，一般標記爲 12345 浪，調整浪是下降趨勢的，一般標記爲 ABC 浪。反之，熊市裏面五個推動浪是下降的，調整浪則是上升的。


牛市的波浪理論圖

2）波浪嵌套結構

波浪結構並不是簡單的循環，還可以相互嵌套，即：任何一個價格波浪都可以同時處於不同級別的價格循環中（這對應着道氏理論中的主要趨勢、次要趨勢、日常波動的概念）。也就是說，一個完整的 5 浪或者 3 浪結構可以構成更大波浪循環中的一個小浪；反過來，任何一個波浪循環裏的小浪也可以分解爲驅動浪或者調整浪的微觀結構。

4.3 江恩理論


江恩理論由二十世紀最成功的投資家之一威廉·江恩創立，它結合了數學、幾何學、宗教和天文學的知識，將時間與價格完美結合，建立起自己獨特的技術分析理論。江恩理論包含多條買賣法則、回調法則、循環理論，如江恩二十一條買賣法則、江恩十二條買賣規則、江恩回調法則、江恩循環理論、江恩波動法則、江恩分割比率、江恩市場幾何原理、江恩測市工具等。

江恩理論核心內容包括：

1）價格波動是支配市場循環的重要法則。
價格波動的形式是上升與下跌。當價格由上升轉爲下跌時，25%、50%、75% 等是重要的支撐位。當價格從低位啓動時，1.25、1.5、2 等是股價重要的阻力位。

2）反彈的週期時間：在上升趨勢中，如果以月爲單位，調整不會超過 2 個月。如果以周爲單位，調整一般在 2～3周。在大跌時，短期的反彈可以維持 3～4 個月。

3）時間循環週期：20 年、30 年、60 年以上爲長期循環，1 年、2 年、3 年等爲中期循環，短期循環可以縮小到 4 分鐘。

4）重要循環點：10 年和 7 年是重要的循環轉折點，可用於預測市場的頂部和底部。

4.4 纏論


纏論是中國網絡名人「纏中說禪」發明的一套基於幾何推導的技術理論體系。纏論核心是透過幾何對走勢的結構逐步推導，從而對市場各種走勢作出科學完全分類，指導實際操作。纏論的核心定律是「走勢必完美」，包含以下幾層意思：

1）走勢可以分爲上漲、下跌、盤整三種類型；

2）任何走勢類型都要完成；

3）任何完成的走勢類型，必然包含一個中樞，即三段次級別走勢；

4）任何走勢類型完成之後，必然會轉化爲另外兩種走勢類型之一，如下跌結束將轉爲盤整和上漲。

5. 常見 4 大理論的特點和適用方向


理論
特色
適用方向
道氏理論
強調趨勢跟隨
判斷市場方向
波浪理論
趨勢結構化與分級化
中長期交易分析
江恩理論
強調時間與空間的精密結合
大週期分析
纏論
幾何方式量化走勢結構
精準買賣點分析

6. 學會加密貨幣技術分析的 3 大好處


在高波動性的加密貨幣市場中，技術分析是一種尤爲重要的投資工具。相比傳統市場，加密資產交易時間全天候運行、信息變化迅速，這使得技術分析在交易策略制定中具有更高的實用價值。

學習並掌握技術分析，有以下幾方面顯著好處：

6.1 識別趨勢與關鍵買賣點


技術分析幫助投資者識別市場的上漲、下跌或盤整階段，從而避免在高位追漲或低位割肉，提升交易的勝率與資金使用效率。

6.2 提升風險控制能力


透過設定止盈止損位、分析支撐與阻力區間，技術分析能夠協助投資者提前制定應對策略，降低因突發行情造成的損失。

6.3 提升交易邏輯與紀律性


技術分析可以幫助投資者擺脫情緒化交易，增強紀律性，在面對貪婪與恐懼等人性波動時更從容應對。

7. 選擇適合你的技術分析方法


市面上的技術分析方法五花八門，複雜程度各異。每位投資者的性格、風險偏好和交易週期不同，適合的技術分析體系也不盡相同。面對瞬息萬變的市場，任何單一方法都難以應對所有情形，尤其在情緒波動劇烈的市場中，技術分析可能因「失真」而誤導決策。

因此，建議投資者根據自身經驗階段，靈活選擇策略：
  • 初學者可從K線形態與道氏理論入門，建立基本的趨勢認知；
  • 進階者可進一步學習波浪理論與江恩工具，強化趨勢結構判斷能力；
  • 高級投資者則可深入研究纏論，以提升對複雜走勢的解析能力。

但無論選擇哪種分析方法，保持獨立判斷與理性思維始終是核心。技術分析雖能爲交易提供有力工具，卻難以捕捉所有基本面變量。相比之下，基本面分析透過研究項目價值、財務資料、行業週期與宏觀政策，爲投資決策提供更加穩定的依據。

唯有將技術分析與基本面分析相結合，在洞察市場節奏的同時把握長期價值，才能構建出更加穩健、適配性更強的投資策略。在充滿不確定性的市場中，理性與多維度分析，是每一位投資者走向成熟的必經之路。

