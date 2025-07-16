如何在MEXC上使用TradingView





TradingView 是一個交易分析的工具網站，功能強大，能夠適用於不同經驗水平的交易用戶。MEXC 已經集成 TradingView 圖表工具，您可以在 MEXC 平臺直接使用 TradingView 。









我們以現貨交易頁面為例，進行 TradingView 圖表相關功能的演示。合約交易頁面設置方式和現貨交易頁面完全一樣。









蠟燭圖即我們常說的 K 線圖，通常默認為實心綠漲紅跌（日韓多默認為實心紅漲藍跌）。將鼠標移動到【K線圖】圖標上，您可以看到 8 種不同樣式的 K 線圖，點擊後即可切換對應類型的 K 線圖。









除此之外，點擊 K 線圖上方的圖表圖標，打開【圖表設定】頁面，在第一個蠟燭圖樣式的【K線】設置中，您可以進行更多自定義的設置。包括：K 線顏色、價格線顏色、時區等設置。













在圖表的左側提供了常用的繪圖工具，能夠協助您分析行情。如果您要使用相關的繪圖工具，點擊左側的對應圖標後，在 K 線上進行繪製即可，操作簡便，容易上手。













對於較為資深的交易者，常常會使用到技術指標幫助分析市場行情走勢。點擊 K 線圖上方的技術指標按鈕，在【技術指標】列表中上下滑動查找或通過搜索的方式，點擊即可添加您要使用的技術指標。









當技術指標被添加後，您還可以根據自己的使用偏好，對技術指標的參數、樣式等做修改調整。如下圖所示的布林帶（BB）指標，在 K 線上點擊指標後，點擊上方的【⚙️】設置按鈕，打開 BB 指標設置頁面，設置完成後點擊【確認】

即可。





另外點擊眼睛圖標，可以實現技術指標的顯示和隱藏，點擊【X】圖標可以移除技術指標。













直接點擊 K 線圖下方的【時區】信息，即可修改顯示的時區。變更時區後，統計數值會維持不變。唯一的不同只有日期與時間。













在前面蠟燭圖設置中已經提到過圖表的設置。點擊 K 線圖上方的圖表圖標，即可打開【圖表設定】頁面。圖表設定從上至下一共包含 K 線、商品代碼、標籤、圖表基本樣式 4 項設置。





K 線：自定義修改 K 線的顏色、價格線顏色、精確度和時區。

商品代碼：K 線圖表最上方的文字信息設置，包括是否展示開高低收值、K線漲跌值、成交量。

標籤：提供多種將標籤整合進圖表的選項，如幣種名稱標籤、高價低價標籤、K 線關閉倒計時標籤等。

圖表基本樣式：自定義圖表背景顏色、網格線顏色等設置。













如果您想移除之前在圖表上做的一些個性化設置，在 K 線圖上鼠標右鍵點擊圖表，選擇【重置圖表視圖】即可完成。









免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。