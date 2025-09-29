一文搞懂 MEXC 合約K線操作：下單、反手、止盈止損全指南





在 MEXC 平台的合約交易頁面上，網頁版下單區預設位於頁面的右側。在下單區域，您可以選擇槓桿倍數、 保證金模式 、委託方式等進行建倉操作。如果您想了解更多關於 MEXC 合約頁面的資訊，您可以閱讀《 合約交易頁面名詞解讀 》。





在加密貨幣合約交易中，往往許多交易機會稍縱即逝，因此不少投資人希望在查看K線走勢時，能夠快速在K線上進行開倉、平倉等交易行為，隨之抓住行情波動的機會。為了滿足更多用戶的交易需求，MEXC 合約產品已經支援在K線上直接進行交易操作，本文將為您詳細講解如何操作。目前在K線上進行交易操作僅支援網頁版，我們以網頁版 USDT本位合約為例進行操作示範。









K線（Candlestick Chart） 是金融交易中最常見的圖表類型之一，也叫做蠟燭圖。每一條K線都包含開盤價、收盤價、最高價和最低價四個關鍵數據點，能夠直觀反映一段時間內的價格波動。





看懂K線的好處：





直覺把握行情 ：透過紅綠蠟燭形態和影線長短，快速判斷市場的多空力量。

趨勢識別 ：連續的K線組合能幫助交易者辨識上升趨勢、下降趨勢或震盪趨勢。

輔助交易決策 ：結合成交量和技術指標，K線能提供買進、賣出或觀望的訊號。

風險預警：一些典型的反轉形態（如「錘子線」「吞沒形態」）能提示行情可能轉向，幫助及時規避風險。





因此，理解K線不僅能幫助用戶更好地觀察價格走勢，還能在實際操作中提高交易策略的有效性和靈活性。

















如果您建倉的限價單價格低於目前市價，那麼您建立的倉位為多單，在K線上顯示綠色背景的限價買入圖標，如下圖所示。如果您建倉的限價單價格高於目前市價，那麼您建立的倉位為空單，在K線上顯示紅色背景的限價賣出圖示。





點選數量輸入框上方的【▼】圖標，可以進行合約單位設定。









如果您完成建倉，您的限價單會出現在K線上。將滑鼠移到您建立的限價單上，會出現【點選修改訂單】的字樣，點選建倉的限價單圖標，將彈出【限價委託改單】的輸入框，輸入您想修改的價格和數量即可完成限價單修改。





除此之外，您還可以使用滑鼠直接上下拖曳建倉的限價單圖標，實現限價單的修改。不同的是，使用拖曳修改的方式，不能修改限價單的數量，僅對價格進行修改。













在K線圖上，委託的限價單圖標最右側有個【X】圖標，滑鼠移動到【X】上會出現【點選撤單】的字樣，點選【X】完成撤單。













如果您的委託訂單已經成交，K線上將顯示您的持倉訂單。將滑鼠移到持倉訂單右側的【↑↓】圖示上，會出現【反手開倉】的字樣，點選【↑↓】圖示完成反手開倉。





反手開倉指的是系統將對您的倉位進行市價平倉，並反向市價開倉相同數量的倉位。受保證金、行情和風險限制等因素的影響，您的操作未必會 100% 成功。













將滑鼠移到K線上的持倉訂單圖示右側【平多/空】按鈕上，會出現【市價平倉】的按鈕。點選【平多/空】按鈕即可依照目前市價完成快速平倉操作。





















將滑鼠移到K線上的持倉訂單圖示右側【平多/空】按鈕上，在右側會出現【止盈】和【止損】兩個圖示按鈕。將滑鼠移到【止盈】圖示上，出現【拖曳或點選設定倉位止盈】文字，【止損】同理。









我們以空單的【止盈】為例進行拖曳示範。





滑鼠按住【止盈】按鈕並向下拖曳，拖曳過程中您能夠看到右側您的獲利金額不斷變化。拖曳到您理想的止盈價位處放開滑鼠，彈出【市價止盈止損設定】頁面，點選【確認】完成。【止損】同理。





如果您不喜歡拖曳設置，您可以直接點選【止盈】或【止損】按鈕，將直接彈出【市價止盈止損設定】頁面，您可以在頁面中輸入您理想的止盈止損價位，點選【確認】完成設定。

















同樣的止盈止損修改也支持拖曳修改。





將滑鼠移到止盈或止損圖示上，滑鼠按住圖示進行上下拖曳進行修改，當拖曳到您想要設定的價位時放開滑鼠，彈出新修改的價格框，點選【確認】完成設定。













將滑鼠移到止盈止損圖示右側的【X】上，會出現【點選撤單】的文字。點選【X】撤銷止盈止損設定。









在K線上進行交易操作，能夠幫助用戶更直觀地觀察到倉位和當前市價的變動情況，靈活調整倉位制定交易策略，同時操作也更便捷，能夠有效應對快速變化的市場狀況。相對於下單區域的操作，K線上的功能相對比較少，想要進行更複雜的交易策略，依舊需要前往下單區域進行操作。









在 MEXC 平台上，有兩種使用情境會使用到止盈止損的功能。一種是在持倉前，另一種在持倉中：





持倉前的止盈止損功能是指，預先設定觸發條件（【收益率】或【盈虧損】）的平倉單：當【最新價】/【合理價】/【指數價】達到事先設定的觸發價格時，系統將按提前設定好的觸發價和數量以最優市價平倉，從而達到止盈或止損的目的目的、讓用戶能夠自動結算的目的





持倉中的止盈止損是指， 直接進行【市價止盈止損設定】：透過【全部倉位】或【部分倉位】（網頁端），預先設定觸發條件（【收益率】、【盈虧損】或【USDT】等條件）的平倉單，當【最新價格】/【合理價】/早價】或事先達到平價的價格。





MEXC 在合約交易中新增【止盈反手】和【止損反手】，幫助 MEXCer 更好地利用雙邊行情獲利。













即提前為將要開出的倉位設定止盈止損。用戶可以在開倉時，同時點選設定止盈止損選項，然後您可以透過選擇最新價、合理價、或指數價來設定止盈止損觸發價格。當該訂單以限價或市價成交時（部分成交或全部成交），系統會以用戶預設的觸發價格來立即委託止盈止損單。





用戶可以選擇以下三種設定模式：USDT（觸發價格）、收益率和盈虧額。若選擇透過收益率設定止盈止損，觸發價格與預期盈虧則會透過收益率來計算，以此類推。





需要注意的是，系統支援使用收益率或盈虧損來設定止盈止損訂單，但設定的收益率和盈虧損僅供參考。交易過程中的手續費、開倉均價改變和實際成交價都會影響實際收益率和實際損益。加倉將導致開倉均價改變，但止盈止損觸發價格在創建時已確定，並不會隨之變化。





















免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。