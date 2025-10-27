ZoidPay（ZPAY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00334235 $ 0.00334235 $ 0.00334235 24H最低价 $ 0.00351618 $ 0.00351618 $ 0.00351618 24H最高价 24H最低价 $ 0.00334235$ 0.00334235 $ 0.00334235 24H最高价 $ 0.00351618$ 0.00351618 $ 0.00351618 历史最高 $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 最低价 $ 0.00057157$ 0.00057157 $ 0.00057157 涨跌幅（1H） +0.71% 涨跌幅（1D） +1.77% 漲跌幅（7D） -6.64% 漲跌幅（7D） -6.64%

ZoidPay（ZPAY）当前实时价格为 $0.00344338。过去 24 小时内，ZPAY 的交易价格在 $ 0.00334235 至 $ 0.00351618 之间波动，市场活跃度显著。ZPAY 的历史最高价为 $ 1.79，历史最低价为 $ 0.00057157。

从短期表现来看，ZPAY 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.71%，过去 24 小时内变动为 +1.77%，过去 7 天内累计变动为 -6.64%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ZoidPay（ZPAY）市场信息

市值 $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 2.41M$ 2.41M $ 2.41M 流通量 392.00M 392.00M 392.00M 总供应量 700,000,000.0 700,000,000.0 700,000,000.0

ZoidPay 的当前市值为 $ 1.35M, 它过去 24 小时的交易量为 --。ZPAY 的流通量为 392.00M，总供应量是 700000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.41M。