ZOICH 今日价格

ZOICH (ZOICH) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 8.78%。当前 ZOICH 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ZOICH。

ZOICH 目前市值在 $ 103,738 排名第 #-，流通供应量为 1.00B ZOICH。过去 24 小时内，ZOICH 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ZOICH 在过去一小时内波动了 +0.14%，过去7 天内波动了 -15.44%。过去一天，总交易量达到 $ 632.56。

ZOICH（ZOICH）市场信息

市值 $ 103.74K$ 103.74K $ 103.74K 成交量（24H） $ 632.56$ 632.56 $ 632.56 完全稀释市值 $ 103.74K$ 103.74K $ 103.74K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ZOICH 的当前市值为 $ 103.74K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 632.56。ZOICH 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 103.74K。