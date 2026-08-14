Yellow 今日价格

Yellow (YELLOW) 今日实时价格为 $ 0.04076964，过去 24 小时内变化了 1.21%。当前 YELLOW 兑 USD 的汇率为 $ 0.04076964 每 YELLOW。

Yellow 目前市值在 $ 7,842,914 排名第 #-，流通供应量为 193.94M YELLOW。过去 24 小时内，YELLOW 的交易价格在 $ 0.03918926（低点）和 $ 0.04182996（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.065755，而历史最低价为 $ 0.01699129。

短期表现方面，YELLOW 在过去一小时内波动了 +0.46%，过去7 天内波动了 +17.91%。过去一天，总交易量达到 $ 587.17K。

Yellow（YELLOW）市场信息

市值 $ 7.84M$ 7.84M $ 7.84M 成交量（24H） $ 587.17K$ 587.17K $ 587.17K 完全稀释市值 $ 404.41M$ 404.41M $ 404.41M 流通量 193.94M 193.94M 193.94M 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Yellow 的当前市值为 $ 7.84M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 587.17K。YELLOW 的流通量为 193.94M，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 404.41M。