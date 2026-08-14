XPT 今日价格

XPT (XPT) 今日实时价格为 $ 0.00117848，过去 24 小时内变化了 0.66%。当前 XPT 兑 USD 的汇率为 $ 0.00117848 每 XPT。

XPT 目前市值在 $ 1,178,481 排名第 #-，流通供应量为 999.99M XPT。过去 24 小时内，XPT 的交易价格在 $ 0.00116825（低点）和 $ 0.00120484（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03226485，而历史最低价为 $ 0.00116622。

短期表现方面，XPT 在过去一小时内波动了 -0.03%，过去7 天内波动了 -7.50%。过去一天，总交易量达到 $ 403.83。

XPT（XPT）市场信息

市值 $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M 成交量（24H） $ 403.83$ 403.83 $ 403.83 完全稀释市值 $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 总供应量 999,994,803.096829 999,994,803.096829 999,994,803.096829

XPT 的当前市值为 $ 1.18M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 403.83。XPT 的流通量为 999.99M，总供应量是 999994803.096829，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.18M。