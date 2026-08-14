XGame 今日价格

XGame (XGAME) 今日实时价格为 $ 0.00100192，过去 24 小时内变化了 3.89%。当前 XGAME 兑 USD 的汇率为 $ 0.00100192 每 XGAME。

XGame 目前市值在 $ 315,352 排名第 #-，流通供应量为 314.75M XGAME。过去 24 小时内，XGAME 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0.00105791（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.053131，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，XGAME 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 +36.52%。过去一天，总交易量达到 $ 658.18。

XGame（XGAME）市场信息

市值 $ 315.35K$ 315.35K $ 315.35K 成交量（24H） $ 658.18$ 658.18 $ 658.18 完全稀释市值 $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M 流通量 314.75M 314.75M 314.75M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

XGame 的当前市值为 $ 315.35K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 658.18。XGAME 的流通量为 314.75M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.00M。