XBT（XBT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00121277 24H最高价 $ 0.00140912 历史最高 $ 0.03015309 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） +3.54% 涨跌幅（1D） +15.11% 漲跌幅（7D） -20.44%

XBT（XBT）当前实时价格为 $0.00142125。过去 24 小时内，XBT 的交易价格在 $ 0.00121277 至 $ 0.00140912 之间波动，市场活跃度显著。XBT 的历史最高价为 $ 0.03015309，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，XBT 在过去 1 小时内的价格变动为 +3.54%，过去 24 小时内变动为 +15.11%，过去 7 天内累计变动为 -20.44%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

XBT（XBT）市场信息

市值 $ 1.42M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 1.42M 流通量 999.73M 总供应量 999,729,758.48

XBT 的当前市值为 $ 1.42M, 它过去 24 小时的交易量为 --。XBT 的流通量为 999.73M，总供应量是 999729758.48，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.42M。