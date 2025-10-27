Woffle（WOF）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 至 $ 0
24H最低价 $ 0
24H最高价 $ 0
历史最高 $ 0.00244579
最低价 $ 0
涨跌幅（1H） +0.24%
涨跌幅（1D） +1.83%
漲跌幅（7D） +9.69%

Woffle（WOF）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，WOF 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。WOF 的历史最高价为 $ 0.00244579，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，WOF 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.24%，过去 24 小时内变动为 +1.83%，过去 7 天内累计变动为 +9.69%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Woffle（WOF）市场信息

市值 $ 101.42K
成交量（24H） --
完全稀释市值 $ 101.42K
流通量 999.96M
总供应量 999,957,803.275706

Woffle 的当前市值为 $ 101.42K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WOF 的流通量为 999.96M，总供应量是 999957803.275706，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 101.42K。