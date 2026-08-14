wintermolt 今日价格

wintermolt (WINTERMOLT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 WINTERMOLT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 WINTERMOLT。

wintermolt 目前市值在 $ 35,469 排名第 #-，流通供应量为 85.90B WINTERMOLT。过去 24 小时内，WINTERMOLT 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，WINTERMOLT 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

wintermolt（WINTERMOLT）市场信息

市值 $ 35.47K$ 35.47K $ 35.47K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 41.29K$ 41.29K $ 41.29K 流通量 85.90B 85.90B 85.90B 总供应量 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

wintermolt 的当前市值为 $ 35.47K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WINTERMOLT 的流通量为 85.90B，总供应量是 99999999999.99998，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 41.29K。