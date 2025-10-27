Waveform by Virtuals（WAVE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00706305 24H最低价 $ 0.00761196 24H最高价 历史最高 $ 0.01712062 最低价 $ 0.00486369 涨跌幅（1H） -0.31% 涨跌幅（1D） +0.97% 漲跌幅（7D） +3.26%

Waveform by Virtuals（WAVE）当前实时价格为 $0.00745209。过去 24 小时内，WAVE 的交易价格在 $ 0.00706305 至 $ 0.00761196 之间波动，市场活跃度显著。WAVE 的历史最高价为 $ 0.01712062，历史最低价为 $ 0.00486369。

从短期表现来看，WAVE 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.31%，过去 24 小时内变动为 +0.97%，过去 7 天内累计变动为 +3.26%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Waveform by Virtuals（WAVE）市场信息

市值 $ 7.45M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 7.45M 流通量 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0

Waveform by Virtuals 的当前市值为 $ 7.45M, 它过去 24 小时的交易量为 --。WAVE 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.45M。