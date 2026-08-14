Waffles 今日价格

Waffles (WAFFLES) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.22%。当前 WAFFLES 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 WAFFLES。

Waffles 目前市值在 $ 546,991 排名第 #-，流通供应量为 997.96M WAFFLES。过去 24 小时内，WAFFLES 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0425847，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，WAFFLES 在过去一小时内波动了 -1.55%，过去7 天内波动了 +26.39%。过去一天，总交易量达到 $ 3.17K。

Waffles（WAFFLES）市场信息

市值 $ 546.99K$ 546.99K $ 546.99K 成交量（24H） $ 3.17K$ 3.17K $ 3.17K 完全稀释市值 $ 546.99K$ 546.99K $ 546.99K 流通量 997.96M 997.96M 997.96M 总供应量 997,957,560.274584 997,957,560.274584 997,957,560.274584

Waffles 的当前市值为 $ 546.99K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.17K。WAFFLES 的流通量为 997.96M，总供应量是 997957560.274584，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 546.99K。