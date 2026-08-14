VitaStem 今日价格

VitaStem (VITASTEM) 今日实时价格为 $ 0.00752762，过去 24 小时内变化了 0.50%。当前 VITASTEM 兑 USD 的汇率为 $ 0.00752762 每 VITASTEM。

VitaStem 目前市值在 $ 63,923 排名第 #-，流通供应量为 3.19M VITASTEM。过去 24 小时内，VITASTEM 的交易价格在 $ 0.00747324（低点）和 $ 0.0076775（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.5982，而历史最低价为 $ 0.00673715。

短期表现方面，VITASTEM 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +2.04%。过去一天，总交易量达到 $ 2.17。

VitaStem（VITASTEM）市场信息

市值 $ 63.92K$ 63.92K $ 63.92K 成交量（24H） $ 2.17$ 2.17 $ 2.17 完全稀释市值 $ 75.28K$ 75.28K $ 75.28K 流通量 3.19M 3.19M 3.19M 总供应量 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

VitaStem 的当前市值为 $ 63.92K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.17。VITASTEM 的流通量为 3.19M，总供应量是 10000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 75.28K。