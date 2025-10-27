Velar（VELAR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00109518 $ 0.00109518 $ 0.00109518 24H最低价 $ 0.00117838 $ 0.00117838 $ 0.00117838 24H最高价 24H最低价 $ 0.00109518$ 0.00109518 $ 0.00109518 24H最高价 $ 0.00117838$ 0.00117838 $ 0.00117838 历史最高 $ 0.380312$ 0.380312 $ 0.380312 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.98% 涨跌幅（1D） -2.51% 漲跌幅（7D） -11.28% 漲跌幅（7D） -11.28%

Velar（VELAR）当前实时价格为 $0.00110508。过去 24 小时内，VELAR 的交易价格在 $ 0.00109518 至 $ 0.00117838 之间波动，市场活跃度显著。VELAR 的历史最高价为 $ 0.380312，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，VELAR 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.98%，过去 24 小时内变动为 -2.51%，过去 7 天内累计变动为 -11.28%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Velar（VELAR）市场信息

市值 $ 389.17K$ 389.17K $ 389.17K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M 流通量 354.26M 354.26M 354.26M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Velar 的当前市值为 $ 389.17K, 它过去 24 小时的交易量为 --。VELAR 的流通量为 354.26M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.10M。