Vader 今日价格

Vader (VADER) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2,29%。当前 VADER 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 VADER。

Vader 目前市值在 $ 922 321 排名第 #-，流通供应量为 996,74M VADER。过去 24 小时内，VADER 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,158292，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，VADER 在过去一小时内波动了 -0,24%，过去7 天内波动了 -3,40%。过去一天，总交易量达到 $ 1,58K。

Vader（VADER）市场信息

市值 $ 922,32K$ 922,32K $ 922,32K 成交量（24H） $ 1,58K$ 1,58K $ 1,58K 完全稀释市值 $ 922,32K$ 922,32K $ 922,32K 流通量 996,74M 996,74M 996,74M 总供应量 996 739 513,1977307 996 739 513,1977307 996 739 513,1977307

Vader 的当前市值为 $ 922,32K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1,58K。VADER 的流通量为 996,74M，总供应量是 996739513.1977307，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 922,32K。