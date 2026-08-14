uTrade 今日价格

uTrade (UTT) 今日实时价格为 $ 0,225246，过去 24 小时内变化了 0,45%。当前 UTT 兑 USD 的汇率为 $ 0,225246 每 UTT。

uTrade 目前市值在 $ 948.876 排名第 #-，流通供应量为 4,21M UTT。过去 24 小时内，UTT 的交易价格在 $ 0,220355（低点）和 $ 0,225611（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.811,94，而历史最低价为 $ 0,12733。

短期表现方面，UTT 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +%7,19。过去一天，总交易量达到 $ 162,43K。

uTrade（UTT）市场信息

市值 $ 948,88K$ 948,88K $ 948,88K 成交量（24H） $ 162,43K$ 162,43K $ 162,43K 完全稀释市值 $ 11,10M$ 11,10M $ 11,10M 流通量 4,21M 4,21M 4,21M 总供应量 49.300.087,762232 49.300.087,762232 49.300.087,762232

uTrade 的当前市值为 $ 948,88K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 162,43K。UTT 的流通量为 4,21M，总供应量是 49300087.762232，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11,10M。