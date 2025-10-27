USX（USX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1.0 至 $ 1.001
24H最低价 $ 1.0
24H最高价 $ 1.001
历史最高 $ 1.017
最低价 $ 0.999188
涨跌幅（1H） +0.00%
涨跌幅（1D） +0.01%
漲跌幅（7D） +0.00%

USX（USX）当前实时价格为 $1。过去 24 小时内，USX 的交易价格在 $ 1.0 至 $ 1.001 之间波动，市场活跃度显著。USX 的历史最高价为 $ 1.017，历史最低价为 $ 0.999188。

从短期表现来看，USX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.00%，过去 24 小时内变动为 +0.01%，过去 7 天内累计变动为 +0.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

USX（USX）市场信息

市值 $ 212.75M
成交量（24H） --
完全稀释市值 $ 212.75M
流通量 212.67M
总供应量 212,672,122.762897

USX 的当前市值为 $ 212.75M, 它过去 24 小时的交易量为 --。USX 的流通量为 212.67M，总供应量是 212672122.762897，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 212.75M。