USDM1 今日价格

USDM1 (USDM1) 今日实时价格为 $ 1.004，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 USDM1 兑 USD 的汇率为 $ 1.004 每 USDM1。

USDM1 目前市值在 $ 1,024,451 排名第 #-，流通供应量为 1.02M USDM1。过去 24 小时内，USDM1 的交易价格在 $ 1.004（低点）和 $ 1.005（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.044，而历史最低价为 $ 0.980152。

短期表现方面，USDM1 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 +0.01%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

USDM1（USDM1）市场信息

市值 $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M 流通量 1.02M 1.02M 1.02M 总供应量 1,020,269.19 1,020,269.19 1,020,269.19

USDM1 的当前市值为 $ 1.02M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。USDM1 的流通量为 1.02M，总供应量是 1020269.19，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.02M。