UPVEMBER（UPVEMBER）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -3.72% 涨跌幅（1D） +95.71% 漲跌幅（7D） +470.19% 漲跌幅（7D） +470.19%

UPVEMBER（UPVEMBER）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，UPVEMBER 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。UPVEMBER 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，UPVEMBER 在过去 1 小时内的价格变动为 -3.72%，过去 24 小时内变动为 +95.71%，过去 7 天内累计变动为 +470.19%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

UPVEMBER（UPVEMBER）市场信息

市值 $ 330.22K$ 330.22K $ 330.22K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 330.22K$ 330.22K $ 330.22K 流通量 997.50M 997.50M 997.50M 总供应量 997,500,000.0 997,500,000.0 997,500,000.0

UPVEMBER 的当前市值为 $ 330.22K, 它过去 24 小时的交易量为 --。UPVEMBER 的流通量为 997.50M，总供应量是 997500000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 330.22K。