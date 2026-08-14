Universal USD 今日价格

Universal USD (USDU) 今日实时价格为 $ 1.001，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 USDU 兑 USD 的汇率为 $ 1.001 每 USDU。

Universal USD 目前市值在 $ 30,670,051 排名第 #-，流通供应量为 30.65M USDU。过去 24 小时内，USDU 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.002，而历史最低价为 $ 0.997806。

短期表现方面，USDU 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 498.90。

Universal USD（USDU）市场信息

市值 $ 30.67M$ 30.67M $ 30.67M 成交量（24H） $ 498.90$ 498.90 $ 498.90 完全稀释市值 $ 30.67M$ 30.67M $ 30.67M 流通量 30.65M 30.65M 30.65M 总供应量 30,651,543.81 30,651,543.81 30,651,543.81

Universal USD 的当前市值为 $ 30.67M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 498.90。USDU 的流通量为 30.65M，总供应量是 30651543.81，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 30.67M。