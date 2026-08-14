Trillions 今日价格

Trillions (TRILLIONS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.45%。当前 TRILLIONS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TRILLIONS。

Trillions 目前市值在 $ 354,127 排名第 #-，流通供应量为 1.00B TRILLIONS。过去 24 小时内，TRILLIONS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.04492667，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TRILLIONS 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 -22.45%。过去一天，总交易量达到 $ 2.60K。

Trillions（TRILLIONS）市场信息

市值 $ 354.13K$ 354.13K $ 354.13K 成交量（24H） $ 2.60K$ 2.60K $ 2.60K 完全稀释市值 $ 354.13K$ 354.13K $ 354.13K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trillions 的当前市值为 $ 354.13K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.60K。TRILLIONS 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 354.13K。