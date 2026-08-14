Tribe 今日价格

Tribe (TRIBE) 今日实时价格为 $ 0.307503，过去 24 小时内变化了 0.08%。当前 TRIBE 兑 USD 的汇率为 $ 0.307503 每 TRIBE。

Tribe 目前市值在 $ 11,536,650 排名第 #-，流通供应量为 37.52M TRIBE。过去 24 小时内，TRIBE 的交易价格在 $ 0.303557（低点）和 $ 0.308001（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.45，而历史最低价为 $ 0.14412。

短期表现方面，TRIBE 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -1.12%。过去一天，总交易量达到 $ 32.45。

Tribe（TRIBE）市场信息

市值 $ 11.54M$ 11.54M $ 11.54M 成交量（24H） $ 32.45$ 32.45 $ 32.45 完全稀释市值 $ 307.50M$ 307.50M $ 307.50M 流通量 37.52M 37.52M 37.52M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Tribe 的当前市值为 $ 11.54M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 32.45。TRIBE 的流通量为 37.52M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 307.50M。