Tokenised GBP 今日价格

Tokenised GBP (TGBP) 今日实时价格为 $ 1.35，过去 24 小时内变化了 0.08%。当前 TGBP 兑 USD 的汇率为 $ 1.35 每 TGBP。

Tokenised GBP 目前市值在 $ 27,786,000 排名第 #-，流通供应量为 20.59M TGBP。过去 24 小时内，TGBP 的交易价格在 $ 1.35（低点）和 $ 1.35（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.86，而历史最低价为 $ 1.3。

短期表现方面，TGBP 在过去一小时内波动了 -0.07%，过去7 天内波动了 +0.41%。过去一天，总交易量达到 $ 63.12K。

Tokenised GBP（TGBP）市场信息

市值 $ 27.79M$ 27.79M $ 27.79M 成交量（24H） $ 63.12K$ 63.12K $ 63.12K 完全稀释市值 $ 27.79M$ 27.79M $ 27.79M 流通量 20.59M 20.59M 20.59M 总供应量 20,591,639.35 20,591,639.35 20,591,639.35

Tokenised GBP 的当前市值为 $ 27.79M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 63.12K。TGBP 的流通量为 20.59M，总供应量是 20591639.35，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 27.79M。