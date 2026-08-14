The Dancing Squirrel 今日价格

The Dancing Squirrel (BELKA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.00%。当前 BELKA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BELKA。

The Dancing Squirrel 目前市值在 $ 14,570.81 排名第 #-，流通供应量为 999.69M BELKA。过去 24 小时内，BELKA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00391734，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BELKA 在过去一小时内波动了 +0.58%，过去7 天内波动了 -25.44%。过去一天，总交易量达到 --。

The Dancing Squirrel（BELKA）市场信息

市值 $ 14.57K$ 14.57K $ 14.57K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 14.57K$ 14.57K $ 14.57K 流通量 999.69M 999.69M 999.69M 总供应量 999,693,505.769244 999,693,505.769244 999,693,505.769244

The Dancing Squirrel 的当前市值为 $ 14.57K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BELKA 的流通量为 999.69M，总供应量是 999693505.769244，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.57K。