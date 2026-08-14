Switchboard 今日价格

Switchboard (SWTCH) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 11.97%。当前 SWTCH 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SWTCH。

Switchboard 目前市值在 $ 93,179 排名第 #-，流通供应量为 160.00M SWTCH。过去 24 小时内，SWTCH 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.203248，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SWTCH 在过去一小时内波动了 +0.49%，过去7 天内波动了 +16.37%。过去一天，总交易量达到 $ 1.34K。

Switchboard（SWTCH）市场信息

市值 $ 93.18K$ 93.18K $ 93.18K 成交量（24H） $ 1.34K$ 1.34K $ 1.34K 完全稀释市值 $ 582.37K$ 582.37K $ 582.37K 流通量 160.00M 160.00M 160.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Switchboard 的当前市值为 $ 93.18K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.34K。SWTCH 的流通量为 160.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 582.37K。