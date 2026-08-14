SurfCash 今日价格

SurfCash (SURF) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 189.03%。当前 SURF 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SURF。

SurfCash 目前市值在 $ 71,467 排名第 #-，流通供应量为 651.67M SURF。过去 24 小时内，SURF 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00468639，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SURF 在过去一小时内波动了 -4.57%，过去7 天内波动了 +14.46%。过去一天，总交易量达到 --。

SurfCash（SURF）市场信息

市值 $ 71.47K$ 71.47K $ 71.47K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 71.47K$ 71.47K $ 71.47K 流通量 651.67M 651.67M 651.67M 总供应量 825,833,981.7074535 825,833,981.7074535 825,833,981.7074535

SurfCash 的当前市值为 $ 71.47K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SURF 的流通量为 651.67M，总供应量是 825833981.7074535，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 71.47K。