Superclaw 今日价格

Superclaw (SUPER) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 SUPER 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SUPER。

Superclaw 目前市值在 $ 12,496.19 排名第 #-，流通供应量为 12.90M SUPER。过去 24 小时内，SUPER 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01032144，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SUPER 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -4.86%。过去一天，总交易量达到 $ 12.03。

Superclaw（SUPER）市场信息

市值 $ 12.50K$ 12.50K $ 12.50K 成交量（24H） $ 12.03$ 12.03 $ 12.03 完全稀释市值 $ 14.43K$ 14.43K $ 14.43K 流通量 12.90M 12.90M 12.90M 总供应量 14,899,810.908123 14,899,810.908123 14,899,810.908123

Superclaw 的当前市值为 $ 12.50K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 12.03。SUPER 的流通量为 12.90M，总供应量是 14899810.908123，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.43K。