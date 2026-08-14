SUKU 今日价格

SUKU (SUKU) 今日实时价格为 $ 0.00403824，过去 24 小时内变化了 0.67%。当前 SUKU 兑 USD 的汇率为 $ 0.00403824 每 SUKU。

SUKU 目前市值在 $ 2,681,750 排名第 #-，流通供应量为 664.09M SUKU。过去 24 小时内，SUKU 的交易价格在 $ 0.00395459（低点）和 $ 0.00404088（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.51，而历史最低价为 $ 0.00381897。

短期表现方面，SUKU 在过去一小时内波动了 -0.02%，过去7 天内波动了 +1.10%。过去一天，总交易量达到 $ 12.05K。

SUKU（SUKU）市场信息

市值 $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M 成交量（24H） $ 12.05K$ 12.05K $ 12.05K 完全稀释市值 $ 6.06M$ 6.06M $ 6.06M 流通量 664.09M 664.09M 664.09M 总供应量 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

SUKU 的当前市值为 $ 2.68M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 12.05K。SUKU 的流通量为 664.09M，总供应量是 1500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.06M。