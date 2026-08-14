strkBTC 今日价格

strkBTC (STRKBTC) 今日实时价格为 $ 63 959，过去 24 小时内变化了 2,29%。当前 STRKBTC 兑 USD 的汇率为 $ 63 959 每 STRKBTC。

strkBTC 目前市值在 $ 6 179 702 排名第 #-，流通供应量为 96,62 STRKBTC。过去 24 小时内，STRKBTC 的交易价格在 $ 62 216（低点）和 $ 65 887（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 83 085，而历史最低价为 $ 55 598。

短期表现方面，STRKBTC 在过去一小时内波动了 -0,05%，过去7 天内波动了 -2,92%。过去一天，总交易量达到 $ 579,76K。

strkBTC（STRKBTC）市场信息

市值 $ 6,18M$ 6,18M $ 6,18M 成交量（24H） $ 579,76K$ 579,76K $ 579,76K 完全稀释市值 $ 6,18M$ 6,18M $ 6,18M 流通量 96,62 96,62 96,62 总供应量 96,62 96,62 96,62

strkBTC 的当前市值为 $ 6,18M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 579,76K。STRKBTC 的流通量为 96,62，总供应量是 96.62，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6,18M。