STRD 是 Stride 区块链的治理代币，是其决策架构中的关键组成部分。持有 STRD 的用户可以质押自己的代币，获得由 STRD 以及流动性质押代币所衍生奖励组成的收益。该代币使用户能够积极参与链上治理流程，包括对验证者选择和链升级等事项进行投票。

随着 Stride 采用跨链安全机制（ICS），其核心功能保持不变。STRD 持有者仍可继续质押代币以获取奖励，这些奖励由 STRD 和流动性质押代币所衍生的收益共同构成。这使得他们能够积极地参与链上决策与投票过程，影响验证者选择及链升级等重要决定。

为确保可持续性，STRD 作为质押奖励的发行量较原代币经济学模型减少了一半。其中，15% 的质押奖励将分配给 Cosmos Hub，促进两个生态系统的协作。STRD 代币依然至关重要，它是 Stride 不断演进过程中治理影响力与质押机会的基石。

Stride 的当前价格是多少？

Stride 目前的交易价格为 ¥0.0992952332951122188000，24 小时价格变动 -2.48%。该实时数据反映了全球交易所汇总的实时市场交易数据。

STRD 与全球加密货币市场相比如何？

其每日涨跌幅 -2.48% 可以与更广泛的市场平均水平进行比较。如果 STRD 的表现优于市场，则表明其市场存在强劲的买盘兴趣或其生态系统中出现了积极的发展。

Stride 与 Liquid Staking Governance Tokens,Osmosis Ecosystem,Pantera Capital Portfolio,Liquid Staking 类代币相比表现如何？

在 Liquid Staking Governance Tokens,Osmosis Ecosystem,Pantera Capital Portfolio,Liquid Staking 类代币中，STRD 凭借其交易量、市值以及在 -- 网络上的持续活跃度，展现出了强大的竞争力。

Stride 目前的市值是多少？

¥3795297.30995045292000 的市值使 STRD 位列第 3469 名，表明其相对于其他代币而言更为成熟，投资者信心也更高。

24 小时价格区间是多少？

今日价格区间为 ¥0.0991988849818424664000 至 ¥0.1055811584023838892000，为追踪波动性和市场结构的交易者提供了参考。

STRD 的交易活跃度如何？

Stride 的 24 小时交易量为 ¥--。高交易量通常与更强劲的价格趋势和更高的市场流动性相关。

供应量如何影响 STRD 的估值？

由于 38222346.996598 枚代币正在流通，供应量有助于定义稀缺性和长期估值，尤其是在与其他采用通胀或通缩模型的代币进行比较时。