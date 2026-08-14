Strategy Punks 今日价格

Strategy Punks ($STRPNK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.45%。当前 $STRPNK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 $STRPNK。

Strategy Punks 目前市值在 $ 107,121 排名第 #-，流通供应量为 1.00B $STRPNK。过去 24 小时内，$STRPNK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00242568，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，$STRPNK 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -3.84%。过去一天，总交易量达到 $ 1.52K。

Strategy Punks（$STRPNK）市场信息

市值 $ 107.12K$ 107.12K $ 107.12K 成交量（24H） $ 1.52K$ 1.52K $ 1.52K 完全稀释市值 $ 107.12K$ 107.12K $ 107.12K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Strategy Punks 的当前市值为 $ 107.12K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.52K。$STRPNK 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 107.12K。