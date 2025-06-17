Sorry 价格 (SRY)
今天 Sorry (SRY) 的实时价格为 0.00123736 USD。目前其市值为 $ 1.24M USD。SRY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Sorry 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Sorry 当天价格变化为 +2.01%
- 其循环供应量为 1000.00M USD
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今天内，Sorry 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Sorry 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Sorry 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Sorry 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+2.01%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Sorry 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+3.51%
+2.01%
-25.14%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
SORRY is a community-driven token that captures the fun, lighthearted spirit of crypto, supported by a strong meme culture and our own unique mascot. But $SRY is more than just a meme. We are developing a unique utility that introduces a fresh concept to the crypto space. This platform is being designed with mass-market appeal and built to generate real value for both the ecosystem and our holders. In short, we’re starting with a strong foundation in community and culture, and building toward a utility that supports long-term growth and meaningful engagement with $SRY.
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|1 SRY 兑换 VND
₫32.5611284
|1 SRY 兑换 AUD
A$0.0018807872
|1 SRY 兑换 GBP
￡0.0009032728
|1 SRY 兑换 EUR
€0.0010641296
|1 SRY 兑换 USD
$0.00123736
|1 SRY 兑换 MYR
RM0.0052464064
|1 SRY 兑换 TRY
₺0.0487272368
|1 SRY 兑换 JPY
¥0.17879852
|1 SRY 兑换 RUB
₽0.097009024
|1 SRY 兑换 INR
₹0.1067223
|1 SRY 兑换 IDR
Rp20.2845869184
|1 SRY 兑换 KRW
₩1.68806838
|1 SRY 兑换 PHP
₱0.0702696744
|1 SRY 兑换 EGP
￡E.0.0620412304
|1 SRY 兑换 BRL
R$0.0067931064
|1 SRY 兑换 CAD
C$0.001670436
|1 SRY 兑换 BDT
৳0.1512548864
|1 SRY 兑换 NGN
₦1.9124512424
|1 SRY 兑换 UAH
₴0.0513875608
|1 SRY 兑换 VES
Bs0.12621072
|1 SRY 兑换 PKR
Rs0.350420352
|1 SRY 兑换 KZT
₸0.634208868
|1 SRY 兑换 THB
฿0.0402142
|1 SRY 兑换 TWD
NT$0.0365144936
|1 SRY 兑换 AED
د.إ0.0045411112
|1 SRY 兑换 CHF
Fr0.0010022616
|1 SRY 兑换 HKD
HK$0.0097009024
|1 SRY 兑换 MAD
.د.م0.011259976
|1 SRY 兑换 MXN
$0.0234232248