Solomon 今日价格

Solomon (SOLO) 今日实时价格为 $ 0.607128，过去 24 小时内变化了 0.52%。当前 SOLO 兑 USD 的汇率为 $ 0.607128 每 SOLO。

Solomon 目前市值在 $ 6,936,020 排名第 #-，流通供应量为 11.42M SOLO。过去 24 小时内，SOLO 的交易价格在 $ 0.60702（低点）和 $ 0.612775（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.41，而历史最低价为 $ 0.460368。

短期表现方面，SOLO 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -6.26%。过去一天，总交易量达到 $ 11.66K。

Solomon（SOLO）市场信息

市值 $ 6.94M$ 6.94M $ 6.94M 成交量（24H） $ 11.66K$ 11.66K $ 11.66K 完全稀释市值 $ 15.66M$ 15.66M $ 15.66M 流通量 11.42M 11.42M 11.42M 总供应量 25,799,967.913485 25,799,967.913485 25,799,967.913485

Solomon 的当前市值为 $ 6.94M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 11.66K。SOLO 的流通量为 11.42M，总供应量是 25799967.913485，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15.66M。