Solanium 今日价格

Solanium (SLIM) 今日实时价格为 $ 0.00306714，过去 24 小时内变化了 0.06%。当前 SLIM 兑 USD 的汇率为 $ 0.00306714 每 SLIM。

Solanium 目前市值在 $ 306,682 排名第 #-，流通供应量为 99.99M SLIM。过去 24 小时内，SLIM 的交易价格在 $ 0.00303703（低点）和 $ 0.00308229（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 5.5，而历史最低价为 $ 0.00302084。

短期表现方面，SLIM 在过去一小时内波动了 +0.20%，过去7 天内波动了 -9.72%。过去一天，总交易量达到 $ 78.10。

Solanium（SLIM）市场信息

市值 $ 306.68K$ 306.68K $ 306.68K 成交量（24H） $ 78.10$ 78.10 $ 78.10 完全稀释市值 $ 306.68K$ 306.68K $ 306.68K 流通量 99.99M 99.99M 99.99M 总供应量 99,991,887.642943 99,991,887.642943 99,991,887.642943

Solanium 的当前市值为 $ 306.68K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 78.10。SLIM 的流通量为 99.99M，总供应量是 99991887.642943，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 306.68K。