Shieldeum 今日价格

Shieldeum (SDM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 SDM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SDM。

Shieldeum 目前市值在 $ 37,206 排名第 #-，流通供应量为 445.43M SDM。过去 24 小时内，SDM 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.239295，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SDM 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -5.99%。过去一天，总交易量达到 --。

Shieldeum（SDM）市场信息

市值 $ 37.21K$ 37.21K $ 37.21K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 83.53K$ 83.53K $ 83.53K 流通量 445.43M 445.43M 445.43M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Shieldeum 的当前市值为 $ 37.21K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SDM 的流通量为 445.43M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 83.53K。