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sEUR 价格 (SEUR)

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sEUR (SEUR) 实时价格图表

$0.762363
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-2.30%(1D)

今天 sEUR (SEUR) 的价格

今天 sEUR (SEUR) 的实时价格为 0.76299 USD。目前其市值为 $ 758.22K USD。SEUR 兑换 USD 的价格为实时更新。
sEUR 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.37K USD
- sEUR 当天价格变化为 -2.23%
- 其循环供应量为 995.00K USD

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sEUR (SEUR) 价格表现 USD

今天内，sEUR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.017405177971827
在过去30天内，sEUR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0961344510
在过去60天内，sEUR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0950351350
在过去90天内，sEUR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.3158974627880498

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.017405177971827-2.23%
30天$ -0.0961344510-12.59%
60天$ -0.0950351350-12.45%
90天$ -0.3158974627880498-29.27%

sEUR (SEUR) 价格分析

sEUR 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.761028
$ 0.761028$ 0.761028

$ 0.785265
$ 0.785265$ 0.785265

$ 1.86
$ 1.86$ 1.86

+0.26%

-2.23%

+0.70%

sEUR (SEUR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 758.22K
$ 758.22K$ 758.22K

$ 2.37K
$ 2.37K$ 2.37K

995.00K
995.00K 995.00K

什么是sEUR (SEUR)

Synth sEUR by Synthetix Tracks the price of EUR through price feeds supplied by an oracle.

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sEUR (SEUR) 资源

官网

大家还在问：关于 sEUR (SEUR) 的其他问题

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SEUR 兑换为当地货币

1 SEUR 兑换 AUD
A$1.2284139
1 SEUR 兑换 GBP
0.610392
1 SEUR 兑换 EUR
0.7324704
1 SEUR 兑换 USD
$0.76299
1 SEUR 兑换 MYR
RM3.4105653
1 SEUR 兑换 TRY
26.9411769
1 SEUR 兑换 JPY
¥119.7741702
1 SEUR 兑换 RUB
85.0657551
1 SEUR 兑换 INR
65.4263925
1 SEUR 兑换 IDR
Rp12,306.2885997
1 SEUR 兑换 PHP
44.1847509
1 SEUR 兑换 EGP
￡E.38.7293724
1 SEUR 兑换 BRL
R$4.7457978
1 SEUR 兑换 CAD
C$1.0987056
1 SEUR 兑换 BDT
91.177305
1 SEUR 兑换 NGN
1,179.2697141
1 SEUR 兑换 UAH
32.1295089
1 SEUR 兑换 VES
Bs38.91249
1 SEUR 兑换 PKR
Rs212.645313
1 SEUR 兑换 KZT
400.5163407
1 SEUR 兑换 THB
฿26.1324075
1 SEUR 兑换 TWD
NT$25.0947411
1 SEUR 兑换 CHF
Fr0.686691
1 SEUR 兑换 HKD
HK$5.9284323
1 SEUR 兑换 MAD
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