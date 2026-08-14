Settled EthXY Token 今日价格

Settled EthXY Token (SEXY) 今日实时价格为 $ 0.00390869，过去 24 小时内变化了 12.83%。当前 SEXY 兑 USD 的汇率为 $ 0.00390869 每 SEXY。

Settled EthXY Token 目前市值在 $ 390,876 排名第 #-，流通供应量为 100.00M SEXY。过去 24 小时内，SEXY 的交易价格在 $ 0.00389525（低点）和 $ 0.00449477（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 3.12，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SEXY 在过去一小时内波动了 +0.04%，过去7 天内波动了 -11.80%。过去一天，总交易量达到 $ 1.37K。

Settled EthXY Token（SEXY）市场信息

市值 $ 390.88K$ 390.88K $ 390.88K 成交量（24H） $ 1.37K$ 1.37K $ 1.37K 完全稀释市值 $ 390.88K$ 390.88K $ 390.88K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Settled EthXY Token 的当前市值为 $ 390.88K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.37K。SEXY 的流通量为 100.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 390.88K。