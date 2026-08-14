SEED 今日价格

SEED (SEED) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 SEED 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SEED。

SEED 目前市值在 $ 153,137 排名第 #-，流通供应量为 382.23M SEED。过去 24 小时内，SEED 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01720785，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SEED 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 1.52K。

SEED（SEED）市场信息

市值 $ 153.14K$ 153.14K $ 153.14K 成交量（24H） $ 1.52K$ 1.52K $ 1.52K 完全稀释市值 $ 422.64K$ 422.64K $ 422.64K 流通量 382.23M 382.23M 382.23M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

SEED 的当前市值为 $ 153.14K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.52K。SEED 的流通量为 382.23M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 422.64K。